«طالبان » على مشارف السُلطة.. من يقود الحركة دبلوماسيًا وعسكريًا؟

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بينما تخطو حركة «طالبان» بخطى متسارعة للسيطرة على المشهد السياسي في أفغانستان، لا يزال الغموض يكتنف قادة الحركة التي يبدو أنها في طريقها للعودة إلى السلطة بعدما سيطرت على الجزء الأكبر من البلاد خلال الأأيام القليلة الماضية، كما حدث تماما عندما حكمت البلاد بين العامين 1996 و2001، ولكن من يقود تحركات طالبان دبلوماسياً وعسكرياً؟

قال مسؤول أفغاني كبير ومصدر دبلوماسي رفيع لشبكة CNN الأمريكية إن الرئيس الأفغاني أشرف غني غادر البلاد اليوم الأحد، ليصفه رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغاني عبدالله عبدالله في بيان مصور، بـ«الرئيس السابق».

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة حققت الهدف الرئيسي من تواجدها العسكري في أفغانستان، ورفض المقارنة مع انسحاب الأمريكيين من هذا البلد وفيتنام.

وشدد بلينكن على أن هدف تواجد الأمريكيين في أفغانستان كان يكمن في وقت الهجمات ضد الولايات المتحدة وإزالة خطر الإرهاب، قائلا إن واشنطن حققت هذا الهدف بنجاح، لافتًا إلى أنه «لم يعد من مصلحة الأمريكيين ببساطة البقاء في أفغانستان»، قائلا إن الوضع في كابل الآن «يختلف بشكل واضح عما كان في سايغون».

ورجح بلينكن أن حركة «طالبان» التي استولت على أفغانستان بأكملها تقريبا خلال فترة قصيرة كانت ستشن هجومها حتى لو لم تسحب الولايات المتحدة قواتها من البلاد، مضيفا: «حقيقة الأمر هي أن القوات الأفغانية لم تستطع الدفاع عن بلدها».

وأكد الوزير أن الولايات المتحدة نقلت طاقم سفارتها إلى مطار كابل، مشيرا إلى أن واشنطن تتخذ إجراءات من أجل ضمان أمن دبلوماسييها.

نائب وزير الخارجية الأمريكي - صورة أرشيفية

قال وزير الخارجية الأمريكي لشبكة «سي أن أن» إن مكاسب طالبان في أفغانستان كانت «أسرع مما توقعت أمريكا»، في إشارة إلى أن جماعة طالبان المتشددة في طريقها لتولي سلطة البلاد.

من جانبها، أكدت حركة «طالبان» أن مسلحيها دخلوا عددا من مناطق العاصمة كابل، وأعلنت في بيان صادر اليوم الأحد، أنها أمرت مسلحيها بالبقاء عند أبواب كابل وعدم دخولها لتفادي العنف، في انتظار إطلاق عملية انتقال «سلمي» للسلطة في البلاد بحسب البيان.

حسبما أوردته شبكة «دوتش فيليه» الألمانية، عُيِّن الملا هيبة الله أخوند زاده قائداً لحركة طالبان في مايو 2016 أثناء انتقال سريع للسلطة بعد أيام على وفاة سلفه أختر محمد منصور الذي قُتل في غارة لطائرة أميركية مسيرة في باكستان.

قبل تعيينه، لم يكن يُعرف سوى القليل عن أخوند زاده الذي كان اهتمامه منصباً حتى ذلك الحين على المسائل القضائية والدينية أكثر من فن الحرب.

الملا هيبة الله أخوند زاده

تولى أخوند زاده المهمة الحساسة المتمثلة بتوحيد طالبان التي مزقها صراع عنيف على السلطة بعد وفاة الملا منصور، وكان رجل الدين هذا يتمتع بنفوذ كبير داخل حركة التمرد التي قاد الجهاز القضائي فيها، لكن محللين يرون أن دوره على رأس طالبان سيكون رمزياً أكثر منه عملياً.

وأخوند زاده هو نجل رجل دين وأصله من قندهار قلب منطقة البشتون في جنوب أفغانستان ومهد طالبان. وقد بايعه على الفور أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة. وقد أطلق عليه لقب «أمير المؤمنين» الذي سمح له بإثبات مصداقيته في أوساط الجهاديين.

تولى أخوند زاده المهمة الحساسة المتمثلة بتوحيد طالبان التي مزقها صراع عنيف على السلطة بعد وفاة الملا منصور وكشف عن إخفائها لسنوات وفاة مؤسسها الملا محمد عمر. وقد نجح في تحقيق وحدة الجماعة وكان يميل إلى التحفظ مكتفياً ببث رسائل سنوية نادرة في الأعياد الإسلامية.

عبدالغني برادر.. توسطت قطر لإطلاق سراحه ثم قاد المفاوضات مع أمريكا

الملا عبدالغني برادر قائد عسكري في حركة طالبان، وتقول مصادر إنه الرجل الثاني في التنظيم بعد صهره الملا محمد عمر، كما أن له دور جوهري في الأنشطة العسكرية والتمويلية لحركة طالبان. في فبراير 2010 أعلنت الحكومة الباكستانية إلقاء القبض على برادر في كراتشي، لكن طالبان نفت ذلك.

وبحسبما أوردته شبكة «بي بي سي» يعد الملا عبدالغني برادر أحد من المؤسسين الأربعة لحركة طالبان عام 1994.

كما وُصف بأنه ثاني أهم قائد في الحركة بعد الملا عمر، وكان على صلة وثيقة بأسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة.

سراج الدين حقاني

ولد الملا برادر عام 1968، في قرية ويتماك، بمقاطعة ديهراوود، بإقليم أوروزغان الأفغاني، وتشير المعلومات المتوفرة لدى الإنتربول إلى أنه ينحدر من قبيلة دوراني، وهي نفس القبيلة التي ينتمي إليها الرئيس السابق حامد كرزاي.

وبعد الغزو الأمريكي لأفغانستان عام 2001 والاطاحة بحكومة حركة طالبان، أصبح الملا برادر الشخصية المحورية للحركة وقائد عملياتها.

واستمر برادر في قيادة الحركة حتى أُلقي القبض عليه في فبراير عام 2010، في مدينة كراتشي الباكستانية، بعد عملية عسكرية مشتركة بين القوات الأمريكية والباكستانية.

وجاء اسم الملا برادر على رأس قوائم المسجونين الذين طالبت الحركة بإطلاق سراحهم، في مفاوضاتها المتعاقبة مع المسؤولين الأمريكيين والحكومة الأفغانية، حتى أُطلق سراحه في أكتوبر 2018، بعد مفاوضات بوساطة قطرية.

ثم تولى برادر مسؤولية المكتب السياسي للحركة في قطر، منذ يناير الماضي، لكنه يقيم في باكستان حتى الآن، وكان الملا برادر القائد العسكري لطالبان عندما اعتقل في 2010 في مدينة كراتشي الباكستانية. وقد أطلق سراحه في 2018 تحت ضغط من واشنطن خصوصاً.

يلقى برادر احتراماً لدى مختلف فصائل طالبان، وقد قاد المفاوضات مع الأمريكيين التي أدت إلى انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان ثم محادثات السلام مع الحكومة الأفغانية التي لم تسفر عن شيء.

سراج الدين حقاني.. الرجل الثاني لطالبان

سراج الدين حقاني، هو نجل جلال الدين حقاني عضو في مجلس شورى طالبان، وهو على رأس قائمة المطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي والقائد الفعلي لشبكة حقاني.

وحسبما أوردته شبكة «بي بي سي»؛ يعد سراج الدين حقاني هو القائد العسكري لـ«شبكة حقاني» الجهادية الأفغانية، خلف والده مؤسس الحركة، جلال الدين حقاني.

وهو الرجل الثاني في طالبان وزعيم الشبكة القوية التي تحمل اسم عائلته، وتعتبر واشنطن شبكة حقاني التي أسسها والده إرهابية وواحدة من أخطر الفصائل التي تقاتل القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي في العقدين الماضيين في أفغانستان.

ووفق شبكة «دوتش فيله» الالمانية تعرف شبكة حقاني باستخدامها العمليات الانتحارية، ويُنسب إليها عدد من أعنف الهجمات في أفغانستان في السنوات الأخيرة. وقد اتهم أيضاً باغتيال بعض كبار المسؤولين الأفغان واحتجاز غربيين رهائن قبل الإفراج عنهم مقابل فدية أو مقابل سجناء مثل الجندي الأمريكي بو برغدال الذي أطلق سراحه في 2014 مقابل خمسة معتقلين أفغان من سجن غوانتانامو.

وتضيف شبكة «دوتش فيليه» أن مقاتلي حقاني المعروفون باستقلاليتهم ومهاراتهم القتالية وتجارتهم المربحة، هم المسؤولون على ما يبدو عن عمليات طالبان في المناطق الجبلية في شرق أفغانستان، ويعتقد أن تأثيرهم قوي على قرارات الحركة.

الملا يعقوب

الملا يعقوب... كبير قضاة طالبان ووريث الجناح العسكري

ورد اسم زعيم طالبان الجديد في تقرير للأمم المتحدة العام الماضي بوصفه كبير القضاة أثناء حكم طالبان لأفغانستان الذي استمر خمسة أعوام وانتهى بالإطاحة بهم عام 2001.

وعين سراج الدين حقاني الذي يرأس شبكة يُلقى باللوم عليها في تفجيرات وقعت في كابول في السنوات الأخيرة والملا محمد يعقوب -ابن زعيم الحركة الأسبق الملا محمد عمر- نائبين لزعيم طالبان الجديد.

وبحسب تقرير لشبكة «دوتش فيليه» الألمانية، يشكل ارتباط الملا يعقوب بوالده الذي كان مقاتلو الحركة يبجلونه كزعيم لحركتهم، عامل توحيد لحركة واسعة ومتنوعة إلى هذا الحد. مع ذلك، ما زال الدور الذي يلعبه داخل الحركة موضع تكهنات.

ويعتقد بعض المحللين أن تعيينه رئيساً لهذه اللجنة في 2020 كان مجرد إجراء رمزي، وشرفي.