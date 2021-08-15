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« طالبان »: لن تكون هناك حكومة انتقالية .. وسنتسلم السلطة كاملة

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« طالبان »: لن تكون هناك حكومة انتقالية .. وسنتسلم السلطة كاملة « طالبان »: لن تكون هناك حكومة انتقالية .. وسنتسلم السلطة كاملة

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أعلن قادة حركة « طالبان » أنهم «سيطروا على قصر الرئاسة الأفغاني ودخلوه في العاصمة كابول اليوم الأحد، بعد مغادرة الرئيس الأفغاني أشرف غني أفغانستان، متوجهاً إلى طاجيكستان. إلا أن هذه المعلومات لم تؤكدها الأفغانية.

وقال مسؤولان من « طالبان » لوكالة «رويترز»، إنه «لن تكون هناك أي حكومة انتقالية في أفغانستان ، والحركة تتوقع تسلم السلطة كاملة».

كلام القائدين في « طالبان » جاء بعد أن أمرت الحركة قواتها في بيان بدخول العاصمة كابول .

وكان المتحدث باسم « طالبان » أكد من جهته، أن «الحركة تريد انتقال سلمي للسلطة»، مطمئناً رعايا السفارات الأجنبية بأنه «لا خوف عليهم ويمكنهم البقاء في البلاد».

ووصلت « طالبان » إلى القصر الرئاسي في كابول لإجراء محادثات في وقت سابق اليوم، حيث أكد وزير الداخلية الأفغاني عبدالستار ميرزا كوال، أنه سجري «انتقال سلمي للسطة».

وكالة «آوا» الأفغانية قالت في بيان اليوم، إن قوات الجيش الوطني في كابول تلقت أوامر بتسليم قاعدة «باجرام» الجوية لحركة « طالبان »، مضيفة أن «عناصر طالبان استولت على سجن باجرام، وأفرجت عن السجناء من أنصارها»، وأن «عناصر طالبان تتقدم باتجاه مطار كابول ».

وتأتي هذه التطورات المتسارعة بعد سيطرة « طالبان » على جميع المعابر الحدودية في أفغانستان .

المصرى اليوم

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