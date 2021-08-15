أخبار عاجلة

وزارة الإسكان تجدد التحذير بشأن التلاعب بتغيير نشاط الوحدات: يُمنع بيعها أو تأجيرها (فيديو) -
جنش: «لاعبو الزمالك على قلب رجل واحد.. وفيه ناس موجهة ضدي» -
«زي النهارده» وفاة الأديب الرائد محمود تيمور 25 أغسطس 1973 -
«زى النهارده» وفاة الفيلسوف الألمانى نيتشه 25 أغسطس 1900 -
«زي النهارده» بداية الحرب الصليبية السابعة 25 أغسطس 1248 -
«زي النهارده» إعدام «نافع داوود» القيادى في ثورة الشواف في العراق 25 أغسطس 1959 -
جهود مكثفة للبحث عن جثة شاب غارق في كفر الشيخ -
تنظيم فعاليات «أنت أقوي من المخدرات» لتوعية السائقين والمواطنين بالهرم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمين الطائف: قرار إشعار أصحاب المنشآت بالمخالفات وتصحيحها يدعم الاستثمار

Print
أمين الطائف: قرار إشعار أصحاب المنشآت بالمخالفات وتصحيحها يدعم الاستثمار أمين الطائف: قرار إشعار أصحاب المنشآت بالمخالفات وتصحيحها يدعم الاستثمار
"العتيبي": يصب في مصلحة القطاع الخاص

أمين الطائف: قرار إشعار أصحاب المنشآت بالمخالفات وتصحيحها يدعم الاستثمار

نوه أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل بتخفيف الأعباء المالية على القطاع التجاري وذلك بتنبيه صاحب المنشأة أولاً بالمخالفات، مما يساهم في تنمية بيئة الاستثمار وتعزيزها بما يحقق تطلعات رؤية المملكة 2030.

وبين أمين الطائف أن هذا القرار يأتي ليدعم استمرارية العمل بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وقطاع الأعمال ويشجع على الامتثال للأنظمة والتعليمات ويدعم تنمية القطاع الخاص، حيث تقوم الفرق الميدانية على تنبيه الأنشطة المخالفة بالتجاوزات وإمهالها لتصحيحها ومتابعة ذلك وفق برامج الرقابة البلدية بما يحقق المطلوب.

من جانبه أشار رئيس المجلس البلدي لأمانة الطائف صاطي العتيبي أن القرار يصب في مصلحة القطاع الخاص ويظهر الوعي الحقيقي للوزارة وحرصها على دعم وتنمية الاستثمار وتوفير البيئة الجاذبة للشباب السعودي للانخراط في العمل الخاص وتعزيز الشراكة بينه وبين القطاع الحكومي.

يذكر أن فرق الرقابة البلدية التابعة للبلديات الفرعية والإدارات الإشرافية بأمانة الطائف غطت كافة المرافق التجارية والغذائية بجولات رقابية مستمرة للتوعية بضرورة التقيد بالاشتراطات الصحية ورفع كفاءة وجودة المعروضات في جميع المرفقات التجارية بالطائف والضواحي وعلى الطرق السريعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
المغرب يُصدر بيانًا حول قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية

المغرب يُصدر بيانًا حول قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية

سجن "إيفين" الرهيب.. جهنم على الأرض ومسرح الإعدامات الإيرانية البشعة

سجن "إيفين" الرهيب.. جهنم على الأرض ومسرح الإعدامات الإيرانية البشعة

مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا

مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا

السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان

السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان