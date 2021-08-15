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خبير تربوي يكشف عن أبرز الحلول لتطوير منظومة التعليم

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خبير تربوي يكشف عن أبرز الحلول لتطوير منظومة التعليم خبير تربوي يكشف عن أبرز الحلول لتطوير منظومة التعليم

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قال الدكتور حسن شحاتة الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إن ما يحدث في مسيرة التعليم المصري حاليا يسجل بفخر في تاريخ التعليم المصري باعتباره نقلة نوعية لم يشهدها التعليم المصري منذ قرن من الزمان.

وأضاف «شحاتة»، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عثمان، في برنامج «مساحة حرة»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة فيه طمأنة لأولياء الأمور وفيه تأكيد على أن وزارة التعليم تبادر دائما بالإجابة عن أسئلة الشارع المصري والتواصل الدائم مع الآباء والطلاب من خلال الموقع الرسمي للوزارة بعيدا عن الأخبار الكاذبة والمغرضة.

وشدد أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، على اهتمام القيادة السياسية بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام؛ والذي يعُد تتويجًا لما أعدته الوزارة خلال الأعوام السابقة من تغيير لنظام الامتحانات.

المصرى اليوم

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