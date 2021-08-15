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نائب: طرح العاصمة الإدارية بالبورصة سيحقق انتعاشة لسوق المال

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نائب: طرح العاصمة الإدارية بالبورصة سيحقق انتعاشة لسوق المال نائب: طرح العاصمة الإدارية بالبورصة سيحقق انتعاشة لسوق المال

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قال النائب حسن عمار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان الرئيس عبدالفتاح ، عزم الدولة لطرح شركة العاصمة الادارية قريبا بالبورصة بقيمة مالية تصل إلى 100 مليار جنيه بشكل مبدئي، من شأنه أن يحقق انتعاشة قوية في سوق المال، وخاصة في القطاع العقاري، وأيضًا يؤكد اهتمام القيادة السياسية بسوق المال ودعمه مع التوقعات بتتجاوز أصول الشركة لـ3 و4 تريليون جنيه.

وأضاف «عمار» في بيان أصدره اليوم الأحد، أن القرار سيساعد على جذب سيولة جديدة للسوق سواء سيولة محلية أو أجنبية، فضلا عن كونه قرارًا إيجابي ويحمل الكثير من الرسائل الداعمة للسوق والبورصة من خلال استخدام البورصة في دعم الاقتصاد.

وأشار عضو لجنة الشؤون الإقتصادية بالبرلمان، إلى أن ذلك القرار يعظم من دور أسواق المال ويغير من وجهة نظر المتعاملين من الادخار البنكي إلى الاستثمار في البورصة والاستثمار في الأسهم، ومن جانب آخر يتيح استخدام الموارد الاستخدام الأمثل وهي الفكرة التي يحاول الرئيس السيسي ترسيخها في المجتمع من خلال الشمول المالي وميكنة الاقتصاد للقضاء على الرشوة والبيروقراطية.

وأوضح «عمار»، أن تحويل العاصمة الإدارية إلى شركة مساهمة لطرح حصة منها في البورصة، سيحقق نشاط وزخم شرائي كبير وبالتالي ارتفاع احجام التداول ومن ثم ارتفاع مؤشرات البورصة بشكل عام وتوقعات بزيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة خلال الفترة القادمة للاستفادة من دعم الدولة لها خلال المرحلة المقبلة وازدهار وتوسع لسوق الاوراق المالية داخليًا وخارجيًا وجذب العديد من الاستثمارات الجديدة.

المصرى اليوم

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