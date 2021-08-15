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النيابة في «التخابر مع حماس»: محمود عزت أتى بأخبث الأفعال وخان شعبا ووطنا

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النيابة في «التخابر مع حماس»: محمود عزت أتى بأخبث الأفعال وخان مصر شعبا ووطنا النيابة في «التخابر مع حماس»: محمود عزت أتى بأخبث الأفعال وخان شعبا ووطنا

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طالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على القيادي الإخواني محمود عزت، وذلك خلال إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع حماس»، والتى تنظرها محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمي.

وقال ممثل النيابة: «المتهم أتى بأخبث الأفعال وارتكب أبشع الآثام، فقد خان َ شعباً ووطناً، مُتناسياً فضلُ بلادِه التي نشأ وترعرع على ترابها، وروى عطشه من مائها، ودرس وتعلَم في مدارسها وجامعاتها، وعاش في أمنٍ وأمانٍ بدماء حُراسها، فقابل العرفان بأفعالِ اقشعرت منها الأبدان، أفعالٌ تجلى فيها بأبلغ المعاني خيانة الأوطان، فالوطن بشعبه وأماكنه وتفاصيله عليه هان، باعه لقاء رشفة من جاهٍ وسلطان، أفنى عمره في جماعةٍ نهشت في جسدِ مصر، جماعةٌ خانت وتخابرت على مصر، جماعةٌ قتلت أبناءَ مصر، جماعةٌ روعت شعبَ مصر».

وتابع: «جئناكم اليوم بمتهم خلى قلبه من حبِ مصر، واتخذ العنف سبيلا وخيانة الأوطان منهجا، صفتان تجتمعان بأعضاء جماعة الإخوان، فما بالكم بمن بلغ في سماءِ هيكلها العنان، إلا أن اللهَ عز وجل كشف الأسرار، وجيء به لمحرابكم بعد أعوام من الفرار، ليلقى جزائه المحتوم كسابقوه الإخوان».

المصرى اليوم

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