أخبار عاجلة

وزارة الإسكان تجدد التحذير بشأن التلاعب بتغيير نشاط الوحدات: يُمنع بيعها أو تأجيرها (فيديو) -
الجيزة: تركيب الوصلات المنزلية بمحطة الصرف الصحي بأوسيم -
«زي النهاردة» وفاة رائد الفضاء «أرمسترونج» 25 أغسطس 2012 -
جنش: «لاعبو الزمالك على قلب رجل واحد.. وفيه ناس موجهة ضدي» -
«زي النهارده» وفاة الأديب الرائد محمود تيمور 25 أغسطس 1973 -
«زى النهارده» وفاة الفيلسوف الألمانى نيتشه 25 أغسطس 1900 -
«زي النهارده» بداية الحرب الصليبية السابعة 25 أغسطس 1248 -
«زي النهارده» إعدام «نافع داوود» القيادى في ثورة الشواف في العراق 25 أغسطس 1959 -
جهود مكثفة للبحث عن جثة شاب غارق في كفر الشيخ -
تنظيم فعاليات «أنت أقوي من المخدرات» لتوعية السائقين والمواطنين بالهرم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

«أوهمهم بقدرته على رفع درجاتهم».. ضبط متهم حاول النصب على طلاب ثانوية بالشرقية

Print
«أوهمهم بقدرته على رفع درجاتهم».. ضبط متهم حاول النصب على طلاب ثانوية بالشرقية «أوهمهم بقدرته على رفع درجاتهم».. ضبط متهم حاول النصب على طلاب ثانوية بالشرقية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية، الأحد، من ضبط أحد الأشخاص مقيم بالمحافظة لمزاولته نشاطاً إجرامياً في وقائع النصب الإلكترونى على المواطنين، وقيامه بنشر مشاركات من خلال أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» ادعى خلالها عمله بكنترول الثانوية العامة، وقدرته على رفع درجات الطلاب الراغبين نظير مقابل مادى في صورة كروت إعادة شحن الرصيد.

كما قام بإنشاء قناتين على موقع التواصل الإجتماعى «تيليجرام» ونشر خلالهما منشورات لصور رسائل ادعى خلالها شكر المتعاملين معه خلال العام الماضى على جهوده في رفع الدرجات الخاصة بهم كوسيلة احتيالية، لبث الطمأنينة في نفوس ضحاياه، وعُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل تشير إلى ارتكابه تلك الواقعة.

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة بقصد النصب على المواطنين، والتحصل منهم على مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزارة الإسكان تجدد التحذير بشأن التلاعب بتغيير نشاط الوحدات: يُمنع بيعها أو تأجيرها (فيديو)

وزارة الإسكان تجدد التحذير بشأن التلاعب بتغيير نشاط الوحدات: يُمنع بيعها أو تأجيرها (فيديو)

الجيزة: تركيب الوصلات المنزلية بمحطة الصرف الصحي بأوسيم

الجيزة: تركيب الوصلات المنزلية بمحطة الصرف الصحي بأوسيم

«زي النهاردة» وفاة رائد الفضاء «أرمسترونج» 25 أغسطس 2012

«زي النهاردة» وفاة رائد الفضاء «أرمسترونج» 25 أغسطس 2012

جنش: «لاعبو الزمالك على قلب رجل واحد.. وفيه ناس موجهة ضدي»

جنش: «لاعبو الزمالك على قلب رجل واحد.. وفيه ناس موجهة ضدي»