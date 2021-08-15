«أوهمهم بقدرته على رفع درجاتهم».. ضبط متهم حاول النصب على طلاب ثانوية بالشرقية

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية، الأحد، من ضبط أحد الأشخاص مقيم بالمحافظة لمزاولته نشاطاً إجرامياً في وقائع النصب الإلكترونى على المواطنين، وقيامه بنشر مشاركات من خلال أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» ادعى خلالها عمله بكنترول الثانوية العامة، وقدرته على رفع درجات الطلاب الراغبين نظير مقابل مادى في صورة كروت إعادة شحن الرصيد.

كما قام بإنشاء قناتين على موقع التواصل الإجتماعى «تيليجرام» ونشر خلالهما منشورات لصور رسائل ادعى خلالها شكر المتعاملين معه خلال العام الماضى على جهوده في رفع الدرجات الخاصة بهم كوسيلة احتيالية، لبث الطمأنينة في نفوس ضحاياه، وعُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل تشير إلى ارتكابه تلك الواقعة.

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة بقصد النصب على المواطنين، والتحصل منهم على مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.