ماكرون يدعو مجلس الأمن الفرنسي لبحث آخر التطورات في أفغانستان

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يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين، اجتماعًا لمجلس الأمن الوطني على خلفية التطورات في أفغانستان، حسبما أوردت قناة BFM TV التليفزيونية نقلا عن قصر الإليزيه.

وذكرت القناة أن رئيس الدولة الموجود حاليا في مقره الصيفي قلعة بريجانسون سيجري الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

ووردت اليوم الأحد تقارير إعلامية عن دخول مسلحي حركة «طالبان» العاصمة كابول بدون قتال وبسط الحركة سيطرتها على القصر الرئاسي، إضافة إلى أنباء عن تنحي أشرف غني عن منصب رئيس أفغانستان ومغادرته البلاد.

والجمعة الماضي طلبت سلطات فرنسا من جميع مواطنيها المقيمين في أفغانستان مغادرة البلاد بسبب «تطورات الوضع الأمني وما يُتوقع أن يحدث على المدى القصير».