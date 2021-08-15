أخبار عاجلة

وزارة الإسكان تجدد التحذير بشأن التلاعب بتغيير نشاط الوحدات: يُمنع بيعها أو تأجيرها (فيديو) -
الجيزة: تركيب الوصلات المنزلية بمحطة الصرف الصحي بأوسيم -
«زي النهاردة» وفاة رائد الفضاء «أرمسترونج» 25 أغسطس 2012 -
جنش: «لاعبو الزمالك على قلب رجل واحد.. وفيه ناس موجهة ضدي» -
«زي النهارده» وفاة الأديب الرائد محمود تيمور 25 أغسطس 1973 -
«زى النهارده» وفاة الفيلسوف الألمانى نيتشه 25 أغسطس 1900 -
«زي النهارده» بداية الحرب الصليبية السابعة 25 أغسطس 1248 -
«زي النهارده» إعدام «نافع داوود» القيادى في ثورة الشواف في العراق 25 أغسطس 1959 -
جهود مكثفة للبحث عن جثة شاب غارق في كفر الشيخ -
تنظيم فعاليات «أنت أقوي من المخدرات» لتوعية السائقين والمواطنين بالهرم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الكويت تدين وتستنكر محاولات استهداف ميليشيا الحوثي مدينة نجران بصاروخ بالستي

Print
الكويت تدين وتستنكر محاولات استهداف ميليشيا الحوثي مدينة نجران بصاروخ بالستي الكويت تدين وتستنكر محاولات استهداف ميليشيا الحوثي مدينة نجران بصاروخ بالستي
أكدت وقوفها إلى جانب المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها

الكويت تدين وتستنكر محاولات استهداف ميليشيا الحوثي مدينة نجران بصاروخ بالستي

‬أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة باستهداف مدينة نجران بصاروخ بالستي.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان صحفي اليوم أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف أمن المملكة العربية واستقرار المنطقة ويشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني، ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

وأكد البيان على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان

السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان

مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تستقبل مرتادي "صيف السعودية"

مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تستقبل مرتادي "صيف السعودية"

مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تستقبل مرتادي "صيف السعودية"

مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تستقبل مرتادي "صيف السعودية"

السعودية تجدد تأكيد موقفها الثابت الداعم للسلام وتوحيد الصف في أفغانستان

السعودية تجدد تأكيد موقفها الثابت الداعم للسلام وتوحيد الصف في أفغانستان