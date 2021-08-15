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على مدى 10 أيام.. انطلاق الأعمال البحثية بالجامعة الإلكترونية

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بأكثر من 60 جلسة تفاعلية واحترافية

على مدى 10 أيام.. انطلاق الأعمال البحثية بالجامعة السعودية الإلكترونية

بدأت في الجامعة الإلكترونية، اليوم، مسرعة بحثّية نسائية، بمشاركة متخصصين في البحث العلمي من عدد من الجامعات المحلية والمؤسسات الحكومية المرموقة، وعضوات هيئة التدريس وطالبات الدراسات العليا.

ويتم تنفيذ البرنامج بمختلف مراحله افتراضياً على مدى عشرة أيام متتالية من 15 - 26 أغسطس 2021م بإشراف وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.

ويُتيح البرنامج للمشاركات الفرصة للتواصل مع المتخصصين في البحث العلمي، من خلال أكثر من 60 جلسة تفاعلية واحترافية وإرشادية فردية، تصقل مهارات البحث العلمي في مجالات متعددة ومتنوعة، منها البحوث الكمية والنوعية والمنهج المزيج وأنواع المراجعات الأدبية والمراجع والاقتباس ومهارات الكتابة الأكاديمية، والتحليل البعدي وعدد من البرامج والتطبيقات التي تدعم إنجاز الأبحاث العلمية، بالإضافة إلى شرح تفصيلي لأخلاقيات البحث العلمي ومبادئ الإبداع والابتكار في البحث العلمي، وكيفية الحصول على تمويل الأبحاث، ومهارات العمل في فريق وشروط الترقيات العلمية والنشر العلمي في مجلات مصنفة.

ويأتي هذا البرنامج رغبة من الجامعة في تعزيز ثقافة البحث العلمي، وبناء الكفاءات البحثية علماً بالتحديات، التي تواجهها النساء خلال فترة الجائحة، ودعماً لتحقيق أهداف رؤية 2030 في تنمية المجتمع والاقتصاد المعرفي وتمكين المرأة، وتفعيل المنصات الرقمية، وتطوير القدرات في البحث والابتكار.

وفي لقاء التدشين للمسرعة قدمت رئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي الشكر للخبراء المتحدثين، وأوضحت أن برنامج مسرعة البحث العلمي النسائي، تأتي ضمن أحد أهم أنشطة الجامعة السعودية الإلكترونية، لتنمية ثقافة البحث العلمي، والابتكار وتفعيل المنصات الرقمية، والاستفادة من القدرات والكفاءات الوطنية، للإسهام في طرح أبحاث علمية رائدة ومبتكرة، في عدد من التخصصات العلمية.

وأكدت أن البحث والابتكار من أهم محركات النمو الاقتصادي، ومحور رئيس من أهداف رؤية المملكة 2030، وأن سياسة المملكة اليوم تقوم على تشجيع البحث العلمي والابتكار، وتعزز دور المرأة في تحقيق هذه الأهداف، وتدعم أصحاب العقول والمواهب، لإنتاج أبحاث علمية ذات قيمة وجودة عالية، تسهم في بناء الوطن في جميع المجالات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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