بالعطلة الأسبوعية.. "تخصصي الطائف" يجري 21 عملية جراحية

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مبادرة متميزة استمرت 10 ساعات متصلة بسبب حجم الازدحام على المركز

استشعر أطباء وممارسون من مركز العيون بمستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالطائف، حجم الازدحام على المركز من خلال تنفيذهم مبادرةً متميزة في عطلة نهاية الأسبوع؛ حيث استمرت المبادرة 10 ساعات متصلة، ونتج عنها إجراء 21 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء من عيون المرضى.

وأشار المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان إلى أن هذا العمل الإنساني والعمل المجتمعي من الفريق الطبي سيسهم في تقليص قوائم الانتظار، موضحًا أنه تم اختيار المرضى حسب التسلسل من خلال الاتصال بهم وإشعارهم بالمواعيد الجديدة.

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي استشعارًا من الفريق الطبي لأهمية العمل المجتمعي، وتعزز رؤية إدارة المستشفى في إيجاد مبادرات نوعية تهدف لتقديم الرعاية الطبية والعلاجية للمرضى وفق أعلى المعايير لتقليص قوائم الانتظار للمرضى الذين يخدمهم مركز العيون، خصوصًا في ظل الزحام على المركز بعد تحويل مجمع الملك فيصل إلى مركز متخصص في "كورونا" وقيام المستشفيات بإحالة جميع الحالات إلى مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي.

تجدر الإشارة إلى أن المستشفى يتّسع لحوالي 500 سرير، ويضمّ التخصصات الدقيقة، ويعدُّ مرجعًا رئيسيًّا للتخصصات المختلفة.