عروض البيت الفني للمسرح ترفع شعار «يهمني الإنسان» (صور)

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رسائل كثيرة يقدمها البيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان إسماعيل مختار، ضمن برنامج عروضه اليومية بالقاهرة.

وعن قصة «مطربة الكورس» لتشيكوف، يواصل العرض المسرحى «ليلتكم سعيدة» تقديم عروضه على المسرح القومى وهو من إخراج خالد جلال.

«ليلتكم سعيدة» تم تقديمه العام الماضى ضمن مبادرة «اضحك- فكر- اعرف» التي قدمتها فرقة مسرح المواجهة والتجوال مع فرقة المسرح القومى بالبيت الفنى للمسرح لتقديم ١٠ مسرحيات لقصص قصيرة تم تحويلها مسرحيًا للكاتب الروسى الشهير أنطون تشيكوف، في إطار مبادرة «خليك في البيت- المسرح بين إيديك»، والتى قدمتها وزارة الثقافة المصرية لتقديم المنتج الثقافى على قناة وزارة الثقافة على موقعYouTube«. والعرض من بطولة محمد على رزق، مريم السكرى، بسنت صيام، مروة عيد، ألحان المهدى، نديم هشام، ملابس هالة الزهوى، ديكور عمرو عبدالله، مخرج منفذ علا فهمى، كتابة وإخراج خالد جلال.

- صورة أرشيفية

جانب من العرض المسرحى «سيدة الفجر» - صورة أرشيفية

جانب من العرض المسرحى «سيدة الفجر» - صورة أرشيفية

وفي إطار حالة من الغموض حول سيدة غريبة تزور قرية في أحد الليالي ، تؤدي زيارتها إلى تحول كبير في حياة أهل القرية، يأتي عرض «سيدة الفجر» على مسرح الطليعة بقاعة صلاح عبد الصبور، والذي يقول عنه مخرج العرض أسامة رؤوف، إنه من العروض الهامة التي قام بالإعداد لها وتجهيزها منذ فترة طويلة، مضيفًا في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم» أنه يتطرق للجوانب الإنسانية وعلاقتها بكل المفاهيم الفلسفية التي تطرأ في حياة الإنسان. وأضاف المخرج أن العرض يأتي في إطار من الغموض والتشويق، مشيرًا إلى أنه قام بتصميم الإضاءة والتعبير الحركي، مشيرًا أنه يدور حول زائرة تأتي لإحدى القرى والتي تزور بدورها قرية لتكن زيارتها هي الحجرة التي تُحرك المياه الراكدة في حياة أهل هذه القرية وحياتهم بعد ذلك والتي تتغير بشكل جذري في شكل من أشكال الترقب والتشويق.

«سيدة الفجر» بطولة نشوى إسماعيل، مي رضا، مجدي شكري، بدور، وفاء عبده ، خالد يوسف ، مصطفى عبد الفتاح، راندا جمال ، عادل سمير توفيق ، موسيقى هاني شنودة، ديكور عمرو الأشرف، أزياء شيماء محمودين تأليف اليخاندرو كاسونا ، ومن إخراج أسامة رؤوف.

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

وعن رواية الأديب الراحل نجيب محفوظ، يأتي العرض المسرحي «أفراح القبة» على المسرح العائم الصغير، ليجسد محاولة الفرد تغيير الحقائق المشينة إلى مشاهد تشير إلى صاحبها بالرفعة والشرف من وجه نظر غير محايدة، وبمهارة مخرج يملك مفاتيح الأدوار يجد أبطال العرض كل منهم يقوم بتمثيل دوره في الحياة بكل مافيه من متناقضات على خشبة المسرح، مما يدفع جمهور العرض إلى الخوض في حلقات التداخل الزمنى للأبطال بين ماضيهم وبين حاضرهم وماهو حقيقى أو مجرد دور لممثل يلعبه الأبطال سواء في المسرح أو الحياة الإنسانية.

«أفراح القبة» عن رواية الكاتب نجيب محفوظ، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور، بطولة محمد تامر، سمر علام، حنان عادل، حمزة رأفت، مينا نبيل، أحمد صلاح، عبدالمنعم رياض، محمد عبدالقادر،رنا خطاب ، يوسف مصطفى، مينا نادر، محمد يوسف، هايدى عبدالخالق، وفاء عبد الله ، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا روؤف، حسام علاء، هدير طارق، ديكور وتصميم اضاءة عمرو الأشرف، تصميم ازياء عبير بدراوي، تأليف موسيقي أحمد نبيل، تصميم حركى مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور.

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

وللأطفال على مسرح القاهرة للعرائس « نجوم من خشب»، وهو عبارة عن مجموعة من العرائس تتقدم لمسابقة نجوم من خشب و يحاول كل منهم أن يتباري في إظهار موهبته ولكن يظهر «ديبو» الشرير ويحاول إفساد المسابقة، و تتوالى الأحداث .

«نجوم من خشب» بطولة نجوم مسرح القاهرة للعرائس، تأليف حمدى عطية، و إخراج سيد رستم.

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

وعلى مسرح متروبول جاء عرض «عفركوش»، وهو من بطولة أحمد سعد ، حسن يوسف،هناء سعيد ، عصام مصطفي ، مدثر إبراهيم ، جويرية أحمد ، عبد الرحمن فرجاني ، سامر المنياوي، حمزة عبد الله ، استعراضات أشرف فؤاد، ديكور مجدي ونس، ملابس إيمان الشيخ، مادة فيلمية محمد الجباس، أشعار أيمن النمر،ألحان إيهاب حمدي، تأليف عيسي جمال ، إخراج عادل الكومي.