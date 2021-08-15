محافظ الغربية يترأس الاجتماع الدوري لـ«حياة كريمة» مع الشركات والجهات المنفذة

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أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، هي المشروع الأهم والتي ستعمل المحافظة على تنفيذه على أكمل وجه من أجل توفير الحياة الكريمة لأهالي الريف، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء اليوم بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء حسين الجندي السكرتير العام، ونجوى العشيري السكرتير المساعد، مديري الجهات والشركات العاملة في المبادرة داخل مركز زفتى وممثلي مؤسسة حياة كريمة بالغربية.



في بداية الاجتماع أوضح المحافظ أنه يتابع بشكل يومي من خلال الجولات اليومية لقرى مركز زفتى ما يتم تنفيذه في المبادرة التي ستغير شكل الريف وتعطي لأهالي مركز زفتى الحياة الكريمة، مشيراً إلى حرص القيادة السياسية على الارتقاء بالمستوى الاقتصادي، الاجتماعي، البيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجاً داخل كافة القرى، بهدف تحقيق التنمية المنشودة.



ناقش المحافظ خلال الاجتماع نسب تنفيذ 551 مشروع بتكلفة 2.5 مليار جنيه، حيث تم نهو 97 مشروع بنسبة 14%، حيث أشاد المحافظ بمدى الجهد المبذول خلال الأسبوع الماضي، مطالباً ببذل المزيد من الجهد من أجل توفير الحياة الكريمة لأهالينا بمركز زفتى. واستعرض نسب تنفيذ المشروعات حيث تم نهو 70 مشروع قطاع مياه الشرب بنسبة 71%، 23 مشروع في الصرف الصحي بنسبة 51%، 2 مشروع في التربية والتعليم بنسبة 23% و2 مشروع في قطاع الري بنسبة 21 %.



وشدد الدكتور رحمي على انتهاء أعمال البنية التحتية في قريتي تفهنا العزب ونهطاي في نوفمبر المقبل تمهيداً للبدء في أعمال الرصف، سواء كانت بالأسفلت أو الانترلوك قبل نهاية العام. حيث وجه كافة شركات المرافق بتكثيف العمالة والورديات من أجل الانتهاء قبل المدة المحددة. ووجه بتوحيد كافة الأعمدة واستبدال كشافات الصوديوم بكشافات ليد وعددها ٢٢٠٠ كشاف بقريتي نهطاي وتفهنا العزب وكذلك في باقي القرى، كما وجه بوضع دراسة لكيفية الاستفادة من مباني الهيئات التي سيتم انتقالها إلى مجمع الخدمات أو مكان آخر.



وخلال الاجتماع عرض المحافظ عدد من الملاحظات التي تم رؤيتها خلال الجولة الصباحية، مطالباً كل جهة بحلها على الفور، حيث سيتم معاينتها في الجولة القادمة، كما استعرض المحافظات.