تحرير 5 محاضر تموينية لمخابز مدعمة بالزينية شمال الأقصر 

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر على رؤساء المركز والمدن بتكثيف المرور الدائم على المخابز والمحال التجارية بالمراكز لضبط المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار.

وقال العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، في تصريحات صحفية، الأحد، إنه بالتنسيق مع يوسف أحمد جلال نائب رئيس المركز، بالتنسيق مع مدير إدارة التموين بالمركز عبدالرزاق عمر أنه أثناء المرور على المخابز بنطاق قرية المدامود بحرى تلاحظ إنتاج خبز غير مطابق للوزن وعدم الاهتمام بالنظافة العامة.

وتم تحرير عدد 5 محاضر تموينية متنوعة وذلك بحضور اشرف سعيد خليل رئيس قرية المدامود بحرى.