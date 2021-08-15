ورشة تدريبية في التسويق الإلكتروني بقصور الثقافة

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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، تقديم فعاليات الورشة التدريبية «التسويق الإلكتروني»، حيث أوضحت إيمان عثمان، محاضر ومدرب بمعهد تدريب الإعلاميين الأفارقة بماسبيرو، عبر تقنية البث المباشر، أن التسويق يعتبر أداة قوية عبر منصات التواصل الاجتماعي للحصول على عملاء محتملين لجميع الأعمال، مهما كان حجمها، فهو شكل من أشكال التسويق عبر الإنترنت يتضمن إنشاء ومشاركة المحتوى من أجل تحقيق أهداف التسويق، كما يتضمن أنشطة كالنشر وتحديثات نصية وصور ومقاطع فيديو ومحتويات تحفز مشاركة الجمهور بالإضافة إلى الإعلانات المدفوعة، فإذا لم تتوجه بخطابك مباشرةً إلى عملائك فقد فاتك الكثير للوصول إلى طريقة مميزة للنجاح المرجو لتحقق من خلالها الهدف المنشود.

وأوضحت المحاضرة مجموعة من الشروط وتطبيق العديد من الآليات، أولها كيف يستخدم جمهورك منصات التواصل؟ وما الرسالة التي ترغب بإيصالها من خلال التسويق لحملتك؟ وهل طبيعة عملك هو الذي يحدد طبيعته الاستراتيجية المتبعة للتسويق عبر التخطيط لكتابة محتوى خاص بمنصات التواصل؟، مجيبة بأنه من المهم بناء خطة تسويقية قائمة على كلمات بحث أساسية وبحث تنافسي، للحصول على أفكار جديدة تجذب عملاء جديد، فلا يمكنك تحديد نجاح استراتيجيات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون تتبع البيانات التي تساعد على قياس تقنيات التسويق، مع مراعاة أرفاق علامات التتبع بحملات تسويق وسائل التواصل الخاصة بشكل صحيح لتحقيق أفضل أداء.