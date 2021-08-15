«ثقافة السويس» تطلق مشروع «كتاب القرى» بقرية الشلوفة

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نظم فرع ثقافة السويس بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية، حيث تم إطلاق مشروع «كتاب القرى» بقرية الشلوفة بمحافظة السويس، للوصول إلى تنويعات المجتمع السويسي وتوفير الإمكانيات المختلفة لأطفال القري لممارسة الأنشطة الثقافية والفنية وتحقيق أهداف التنمية.

وأشار رئيس الإقليم إلى أن هدف هذا المشروع هو الوصول الثقافي للقري المحرومة ثقافياً بغرض تعزيز المهارات القرائية وإعداد جيل مثقف واعي ومحب للقراءة ودعم المعارف، وعلي هامش المعرض إقيم برنامج ترفيهي يشمل ورشة فنية في فن الأوريجامي «فن طي الورق»، وشهد المعرض اقبال كبير من مواطني القرية الشلوفة وأهالي القري المجاورة.

يعد معرض الكتاب بقرية الشلوفة ثاني معرض قرية في مهرجان القري المحرومة ثقافياً والمشروعات الثقافية بمحافظة السويس، في إطار حزمة المشروعات الثقافية التي تنفذها وزارة الثقافة لصالح تنمية ثقافية حقيقية للمواطن المصرى.