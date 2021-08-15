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اليمن يسجل 20 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

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اليمن يسجل 20 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة اليمن يسجل 20 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

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سجلت لجنة الطوارئ الحكومية لمواجهة في اليمن اليوم الأحد 20 حالة إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة مقارنة مع 17 إصابة وأربع حالات وفاة أمس.

وذكرت اللجنة التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ومقرها عدن في بيان لها أن الإصابات الجديدة توزعت في محافظات مأرب وحضرموت وتعز وسقطرى. بينما تم تسجيل حالتي الوفاة في حضرموت جنوب شرقي البلاد.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في المناطق التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الى 7293 إصابة، توفي منها 1403 حالات بينما تعافى 4501. ويُعتقد بأن عدد الإصابات الفعلي في اليمن أعلى من ذلك بكثير.

ولم يعلن الحوثيون، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وأغلب المراكز السكانية الحضرية الكبرى بشمال البلاد، سوى عن حالتي إصابة ووفاة واحدة بالمرض منذ بدء تفشي كوفيد-19 في اليمن في عام 2020.

وتسببت حرب مستمرة منذ أكثر من ست سنوات ونصف في تقويض النظام الصحي في اليمن ودفعت الملايين لشفا المجاعة وقسمت البلاد بين المعترف بها دوليا والحوثيين الذين أجبروها على الخروج من العاصمة صنعاء أواخر عام 2014.

المصرى اليوم

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