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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، لأول مرة، أن متحور دلتا من فيروس كورونا، موجود في المملكة.

وقال محمد العبدالعالي المتحدث باسم الوزارة خلال مؤتمر صحفي: «متحور دلتا موجود بالمملكة ونتابع بكثب المتحورات كافة من خلال التسلسل الجيني»، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأوضح أن المتحور دلتا ينتقل من الشخص المصاب الواحد إلى 6 أو 7 أشخاص، مقابل الانتشار فقط إلى شخص أو اثنين في النسخة القديمة من الفيروس، مشددًا على أن الاكتفاء بجرعة واحدة من اللقاح لا يكفي للتصدي للمتحور السائد عالميا والأكثر إثارة للقلق على خلفية سرعة انتشاره.

ولم يوضح المتحدث باسم الصحة السعودية عدد الإصابات الحالي في المملكة بمتحور دلتا، إلا أنه أهاب بالجميع الإسراع لتلقي الجرعة الثانية من اللقاح للوقاية من مضاعفات المتحور الخطير.