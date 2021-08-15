أنلتيكو مدريد يتقدم على سيلتا فيجو في الشوط الأول

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نجح فريق أتلتيكو مدريد في التفوق على مضيفه سيلتا فيجو بهدف دون رد خلال أحداث الشوط الأول من اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني.

تمكن رفاق المدرب الأرجنتيني سيموني من فرض سيطرتهم على مجريات اللعب خلال معظم أوقات الفترة الأولى مع تنظيم محاولات هجومية متنوعة من الأطراف والعمق وهو ما أسفر عن هدف للاعب أنخيل كوريا في الدقيقة 23.

ويحاول فريق أتلتيكو مدريد مواصلة نجاحه المبهر في الموسم الماضي والحفاظ على لقبه في وسط منافسه متوقعه مع جاره ريال مدريد وبرشلونة.