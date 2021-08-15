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النيابة تكشف حقيقة الإخواني محمود عزت خلال مرافعتها بـ«التخابر مع حماس»

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النيابة تكشف حقيقة الإخواني محمود عزت خلال مرافعتها بـ«التخابر مع حماس» النيابة تكشف حقيقة الإخواني محمود عزت خلال مرافعتها بـ«التخابر مع حماس»

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واصلت النيابة العامة مرافعتها في قضية «التخابر مع حماس»، التي يعاد فيها محاكمة القيادي الإخواني محمود عزت، أمام الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد فهمي.

وكشفت النيابة حقيقة المتهم محمود عزت، وقالت إنه انضم لتلك الجماعة منذ ريعان شبابه، ومضى في الضلال مُضيا، تدرج في هيكل الجماعة، حتى تربع على عرشها إذ أصبح عضواً بمكتب إرشادها وتولى مسؤولية الإشراف على أعمالها التنظيمية، ثم عينه مُرشدها نائباً له لتوافقهما فكريا، فكلاهما يتبنى أفكاراً قطبية، فلا قرار يؤخذ ولا تكليف يُنفذ، ولا عضو أو قيادي يتحرك إلا بعلمه وتحت إشرافه، فضلا عن عضويته في هيئة مكتب الإرشاد المُخول لها في غياب الانعقاد إصدار القرارات، إضافة إلى مسؤوليته عن إمداد الجماعة بالأموال والمعونات، وتولى تلك المسؤوليات في وقتٍ تربص فيه المتربصون ببلادنا وأيقنوا حينها أن تماسك شعوب الدول العربية هو العقبة الأساس أمام إسقاط تلك الدول، عندما تأكدوا من أن نسيج تلك الشعوب مترابطٌ لا وَهْنَ فيه.

وأكملت: «عندما تعلم المتربصون من أخطائهم كم تكبدوا من خسائر في الأموال والأرواح في حروب أثخنتهم فيها من الأمة الجراح، بحثت أجهزة الاستخبارات الأجنبية عن وسائلَ أخرى، للتقسيم والتفريق وإحداث الشِقاق.. بدائل يخضعون بها دول المنطقة لسياساتهن يُسيطرون بها على مُقَدَّراتهم».

وتابعت: «لقد لجأوا إلى فَتْحِ حواراتٍ وإقامةِ مؤتمرات مع الجميع، وجميعُ الأطياف والأطراف، ويبحثون عن فُرجة يمزقون بها تماسك المجتمعات، وينسفون بها تآلف الشعوب مع المؤسسات، وكانت الغاية خلخلة الدول، واستبدال القائمين عليها، وبآخرين أضعف قوة وأقل تأثيرا، خانعين خاضعين، وأخذوا يبحثون عن العميل، ومُتحدثٌ بأحكام الدين، ومخالفٌ له في الخفاء بعيداً عن أعين العالمين، وفلم يجدوا ضالتهم إلا في جماعة الإخوان، فهم أول من سعوا لتلك المؤتمرات لفتح الحوارات ورسم المؤامرات مع المتربصين».

المصرى اليوم

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