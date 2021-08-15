النيابة في «التخابر مع حماس»: محمود عزت اختار طريق الشر بدلًا من أن يكون ملاك رحمة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، الأحد، إعادة محاكمة الإخوانى محمود عزت في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التخابر مع حماس».

أثبتت المحكمة في بداية الجلسة حضور محمود عزت، واستمعت إلى مرافعة النيابة التي قالت إن «المتهم محمود عزت كان له دورًا في التخابر مع حماس، وفى جماعة الإخوان المسلمين، وهو اختار طريق الشر وبدلًا من أن يكون من ملاك رحمة يزيل عن الناسِ سقمهم وأوجاعهم، يُسهم في شفاءِ المصابينَ وتخفيف أنين المتألمين، غير أنه للناس خان، وبرسالته استهان، هانت عليه رسالته وعلى الناس هان».

واستكمل ممثل النيابة مرافعته قائلًا: «قضيتنا اليوم قضية طبيب أضل فأضل، أفنى عمره في الإخوان من السمع والطاعة مع إمعَات الجماعة، إلى التخطيط وإصدار الأوامرِ كل ساعة، لم يتوان الطبيب، في إصدار الأوامر بالقتل والتخريب بل قتل وخرب وخان إلى ان فضح الله أمرهم».

وتابع: «المتهم محمود عزت ضليعاً في انتهاج العنف والإرهاب، وكان يشد من أزره صديق الكفاحِ والشباب، والمحكوم عليه محمد بديع عبدالمجيد، تحالفًا مع خوارج هذا العصر».