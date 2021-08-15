٧٨.٢٦% نسبة النجاح في بكالوريوس السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس

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أعتمد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، نتيجة بكالوريوس السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح ٧٨.٢٦% بإجمالى ١٩٣ طالب وطالبة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن إجمالى عدد الطلاب الناجحين بلغ ١٤٤ طالب وطالبه حصل ١١ طالب على تقدير عام ممتاز مع مرتبه الشرف،و٩ طالب على تقدير جيد جدا مع مرتبه الشرف، وطالب على ممتاز، و٢٣ طالبا حصلوا على تقدير جيد جدا، و٧٨طالب على تقدير جيد، ٢٢طالب على تقدير مقبول.

وحرص زكي على تقديم التهنئة للطلاب الخريجين عامة والعشر الأوائل خاصة متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العلمية والعملية .

وأوضح الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن نسبة النجاح بكل قسم جاءت كالتالى قسم الدراسات الفندقيه بلغت٧٩.١٧%،وقسم الدراسات السياحيه ٨٤.٩٥%،وقسم الارشاد السياحي ٦٢.٧٩%.

كما أعلن الدكتور حماده حسنى عميد كليه السياحه أسماء العشرة الأوائل حيث حصلت الطالبه تقى رشاد محمد قسم الارشاد السياحي على المركز الأول، وبالمركز الثاني الطالبة يارا حمدى حامد قسم الدراسات السياحية وحصلت الطالبه أمنيه لطفى لطفى قسم الارشاد على المركز الثالث ،أما المركز الرابع فحصلت علية الطالب ندا ناصر عبدالصادق قسم الدراسات السياحه وبالمركز الخامس جاءت الطالبة ناردين ماهر عزمى قسم الدراسات السياحه، وحصل جميعهم على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف.

وتابعت الدكتوره فاتن العليمى وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب معلنه حصول الطالبه علياء محمد سباعى قسم الارشاد السياحي على المركز السادس بتقدير عام ممتاز ،وبالمركز السابع حصلت الطالبه فاطمه الشبراوى على قسم الارشاد السياحي بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، بينما حصلت الطالب عماد فوزي محمد على المركز الثامن، وجاء بالمركز التاسع الطالبه يمنى مصطفى إسماعيل، وبالمركز العاشر جاء الطالب شنوده ابراهيم عبدالمسيح جميعهم بقسم الدراسات السياحيه على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف.

وصرح الدكتور تامر حسنين مدير وحدة نظم المعلومات الادارية بجامعة قناة السويس، بأنه يمكن للخريجين مشاهدة كافة النتائج المعلنة على موقع ابن الهيثم للخريجين عن طريق الرابط التالي: grad.suez.edu.eg، ويتم الاستعلام عن النتيجة عن طريق الرقم القومي للخريج.