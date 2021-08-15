الجيزة : حملات إزالة الباعة الجائلين ورفع 54 حالة إشغال

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شنت محافظة الجيزة من خلال أجهزة حى جنوب الجيزة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة حملة مكبرة لرفع الإشغالات ومعوقات الحركة المرورية والتعديات بشوارع أحمد ماهر، الصناديلى، سعد زغلول، حيث تمكنت الحملة من رفع كافة صور الإشغال وتحسين حركة المرور.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مواصله الأحياء والمراكز شن الحملات لتحقيق الانضباط بالشارع ورفع كافة أوجه الإشغال والتعدي على الطريق العام وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تمكنت الحملة من رفع 8 عربات باعة جائلين، 11 إستاند، 2 يافطة، 2 ترولى لبيع السلع، 2 ميزان، 3 ترابيزة خشب، 18 كرسى، 5 قفص، مدرج حديد للمعروضات وتعديات أخرى وتم إيداع المضبوطات مخازن الحى وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.