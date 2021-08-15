مكتبة الإسكندرية تكمل استعدادات افتتاح معرضها للكتاب غدا

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أتمت مكتبة الإسكندرية استعداداتها لانطلاق الدورة السادسة عشرة من معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب، من يوم 16 إلى 30 أغسطس الجاري، الذي يقام بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين والعرب.



ينطلق معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب غدًا الاثنين الموافق 16 أغسطس في تمام الثانية مساءً، ويفتتحه الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب.

قال الدكتور مصطفى الفقي، إن المعرض يضم حوالي 65 دار نشر مصرية وعربية، كما أن هناك العديد من الأنشطة الثقافية التي تقام على هامش المعرض عبر الإنترنت بشكل تفاعلي من خلال وبينار مكتبة الإسكندرية، وسوف تبث الفعاليات بشكل حي في كل سفارات المعرفة بجميع المحافظات، وعبر منصات مكتبة الإسكندرية الإلكترونية.



وأكد أن المكتبة حريصة على تواجد مبدعي الإسكندرية في برنامج المعرض الثقافي، وتخصيص جزء رئيس لهم، حيث أثبتوا حضورًا رائعًا في الساحة الثقافية خلال الآونة الأخيرة من خلال الجوائز المصرية والدولية التي حصل عليها مبدعو الإسكندرية.

وتقدم المكتبة مؤتمرًا للسرد السكندري في ظل جائحة كورونا، كما يقدم البرنامج الثقافي للمعرض مجموعة من الندوات التفاعلية تحت عنوان: للإبداع السكندري وجوه كثيرة. وحرصت المكتبة أن تتناول الأنشطة الثقافية مجالات متعددة مثل: الطفل، المرأة، الشباب، التكنولوجيا، الفنون، والآداب. ومن أبرز الشخصيات المشاركة في البرنامج الثقافي التفاعلي، الدكتور أحمد عكاشة، والدكتور محمد عفيفي، والدكتور خالد حبيب، والإعلامية نشوى الحوفي، والسيناريست مريم نعوم، والدكتورة ريم البسيوني، وفنان الخط العربي؛ خضير البورسعيدي، والفنان شريف الدسوقي، والكابتن أحمد الكاس. كما يستضيف البرنامج الثقافي التفاعلي مجموعة من أبرز الروائيين المصريين، ومجموعة كبيرة من شعراء الإسكندرية. ومجموعة من الأنشطة التفاعلية الخاصة بالشباب والصحة النفسية.