رئيس مدينة بيلا يتابع تطعيمات المسافرين للخارج

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قد جمال ساطور رئيس مركز ومدينة بيلا، يرافقه محمد أمير ضبعون، نائب رئيس المدينة لشؤون الإزالات والإشغالات، اليوم الأحد، مركز تطعيم المسافرين بلقاح فيروس كورونا المستجد في المركز الطبي ببيلا، لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وتابع رئيس المدينة انتظام سير العمل وتوفير مقاعد للمواطنين ومظلات تيسيرًا عليهم وتخفيفًا للتزاحم، والتأكد من اتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، مشددًا على استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا للمواطنين الراغبين في استخراجها خلال المدة المحددة.

وأكد «ساطور» ضرورة التزام المواطنين بمكان تلقي التطعيم الموضح بالرسالة الخاصة على جهاز المحمول بميعاد، ومكان التطعيم المحدد له، معربًا عن شكره وتقديره للدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والفرق الطبية بالمركز الطبي ببيلا، لجهودهم المكثفة وتذليل كافة الصعاب لتطعيم المواطنين المسافرين بلقاح كورونا، عقب تخصيصه مقرًا لاستقبال المسافرين للخارج منذ أمس السبت وحتى اليوم.

وأوضح رئيس المدينة أن «ذلك يأتى في إطار خطة الدولة الوقائية لمجابهة الموجة الثالثة من فيروس كرونا المستجد، وتنفيذاً لتعليمات وتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بتسهيل إجراءات تطعيم لقاح ضد فيروس كورونا المستجد على المواطنين المسافرين إلى الخارج».