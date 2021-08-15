النيابة في «اقتحام السجون»: «الإخوان» تجاهر بالسعي لوحدة البلدان وتسعى لإسقاط الأوطان

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استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الأحد، إلى مرافعة النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون»، حيث تعاد محاكمة القيادي الإخواني محمود عزت.

ووصف ممثل النيابة الإخوان بأنها جماعة في ظاهرها الرحمة ومن قلبها العذاب، تجاهر بالسعي لوحدة البلدان وتسعى لإسقاط الأوطان ووسيلتها الإرهاب والخيانة

ورسائل رسخوها في عقول أجيال وأجيال محفورة في دستور عكفوا على تدريسه لكلِ عضو فيها، من صغائرِهم لقادتهم، وهي رسائل «سيدهم حسن البنا»، التي لم تخلُ من التحريض على استخدام القوة والعنف لتحقيق أغراض الجماعة، وكانت الرسائل واضحة في المؤتمر الخامس والذى حرّض فيه البنا أعضاء جماعته صراحة على استخدام القوة.

وتابع: «الإخوان سيستخدمون القوة العملية حيث لا يجدي غيرها، وجرائم الإخوان محفورة في الأذهان، جرائم ارتكبتها الجماعة في القرنين الماضي والحاضر، ما بين تخريب لمباني ومنشآت، إلى قتل لقضاة وضباط.. جماعة شهد سواد تاريخها على وجودها، وإن كان هذا عن عنف الجماعة وإرهابها، فإن التاريخ يحدثنا عن خيانتها وعمالتها، فلم تكن تلك الأيام التي نعيشها إلا مرآه لماضٍ بعيد».