حلف الأطلسي يعلن الإبقاء على وجوده الدبلوماسي في كابول رغم تقدم طالبان

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قال مسؤول في حلف شمال الأطلسي،الأحد، إن الحلف سيُبقي على وجوده الدبلوماسي في كابول، وسيساعد في استمرار تشغيل مطار المدينة، مع دخول مقاتلي طالبان العاصمة الأفغانية.

وحسبما أورده وكالة «رويترز»، أضاف المسؤول: «حلف شمال الأطلسي يُقيّم باستمرار التطورات في أفغانستان».

وتابع قائلا: «أمن أفرادنا أمر بالغ الأهمية، ونحن نواصل التكيف حسب الضرورة. ندعم الجهود الأفغانية لإيجاد حل سياسي للصراع، وهو أمر بات أكثر إلحاحا من أي وقت مضى».

ولم يرد المسؤول على أسئلة عما إذا كان الحلف يعتزم عقد اجتماع أزمة لمناقشة الوضع في أفغانستان.

ودخل مقاتلو طالبان كابول اليوم الأحد وقالوا إنها يتوقعون تسلم السلطة خلال أيام.



وبعد ما يقرب من عقدين، أنهى حلف شمال الأطلسي هذا الصيف العمليات العسكرية في أفغانستان وسحب أغلب قواته من البلاد.



ولا يزال الحلف يدير بعثة تمثيل دبلوماسي في كابول. وردا على سؤال من رويترز، أحجم متحدث باسم الحلف يوم الجمعة عن تقديم تفاصيل فيما يتعلق بتلك البعثة لأسباب أمنية.

جدير بالذكر أن حركة «طالبان» أكدت، في وقت سابق من اليوم، أن مسلحيها دخلوا عددا من مناطق العاصمة كابل، وأعلنت في بيان صادر اليوم أنها أمرت مسلحيها بالبقاء عند أبواب كابل وعدم دخولها لتفادي العنف، في انتظار إطلاق عملية انتقال «سلمي» للسلطة في البلاد بحسب البيان.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة نقلت العاملين في سفارة الولايات المتحدة بأفغانستان إلى مطار كابول استعدادًا لإجلائهم بعد سيطرة الحركة عليها.