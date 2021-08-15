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كرزاي يعلن رسميا تشكيل مجلس تنسيقي لضمان نقل السلطة في أفغانستان سلميا

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كرزاي يعلن رسميا تشكيل مجلس تنسيقي لضمان نقل السلطة في أفغانستان سلميا كرزاي يعلن رسميا تشكيل مجلس تنسيقي لضمان نقل السلطة في أفغانستان سلميا

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أعلن الرئيس الأفغاني السابق، حامد كرزاي، تشكيل مجلس تنسيقي بعضويته للعمل على ضمان نقل السلطة في البلاد بشكل سلمي، بعد ساعات من إعلان حركة طالبان دخول العاصمة كابول واستقالة الرئيس أشرف غني ومغادرته البلاد.

وقال كرزاي، عبر «تويتر»، إنه «بعد مغادرة السيد أشرف غني والمسؤولين البلاد، وبهدف منع الفوضى وتقليل معاناة الناس وتحسين إدارة الشؤون المتعلقة بالسلام والنقل السلمي للسلطة، تشكل المجلس التنسيقي المكوّن من د. عبدالله عبدالله رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية، والزعيم الجهادي قلب الدين حكمتيار والرئيس السابق حامد كرزاي».

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