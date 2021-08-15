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"الإحصاء": ارتفاع الجملة بنسبة 11% في يوليو 2021 بالمملكة

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يقوده ارتفاع السلع القابلة للنقل عن العام الماضي

كشفت دراسة أعدّتها الهيئة العامة للإحصاء، عن ارتفاع مؤشر أسعار الجملة على أساس سنوي بنسبة 11.9% في يوليو للعام 2021م، مقارنة بنظيره من العام الماضي على أساس سنوي، وهو أقلّ من المعدل في الشهر السابق "يونيو 2021م"؛ الذي كان "19.8%+"؛ حيث تلاشى تأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة المطبقة منذ العام الماضي.

وأوضحت "الدراسة" أن ارتفاع المؤشر بشكل رئيس في شهر يوليو 2021 جاء بسبب ارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة "20.5٪"؛ نظرًا لثقلها في المؤشر، كما سجلت المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفاعًا بنسبة "9.7%+" لارتفاع أسعار الفلزات القاعدية والآلات والأجهزة الكهربائية.

كما سجلت المنتجات الزراعية وصيد الأسماك - وفق الدراسة - ارتفاعًا بنسبة 5.7٪ متأثرة بارتفاع أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية.

أيضًا سجل باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعًا نسبته 0.9٪ نتيجة لارتفاع أسعار منتجات اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات والزيوت والدهون، كذلك ارتفاع أسعار منتجات الألبان بنسبة "1.8%+"، وصولًا لباب الخامات والمعادن الذي سجل ارتفاعًا بنسبة "6.5٪" نتيجة ارتفاع أسعار الأحجار والرمل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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