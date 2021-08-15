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متحدث "الصحة": الاكتفاء بجرعة واحدة من اللقاح لا يكفي للتصدي لمتحور دلتا

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متحدث "الصحة": الاكتفاء بجرعة واحدة من اللقاح لا يكفي للتصدي لمتحور دلتا متحدث "الصحة": الاكتفاء بجرعة واحدة من اللقاح لا يكفي للتصدي لمتحور دلتا
لا بد من سرعة أخذ الجرعة الثانية للوقاية من مضاعفاته

متحدث

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي: إن المنحنى يشهد انخفاضاً ملحوظاً في تسجيل الحالات في المملكة خلال هذه الفترة، وإن المنحنى الوبائي في المملكة يواصل اتجاهاته الإيجابية، لافتاً إلى أن متحور دلتا هو السائد عالمياً، ويعتبر أشد التحورات الأكثر إثارة للقلق؛ وذلك لسرعة انتشاره، مؤكداً أن الاكتفاء بجرعة واحدة من اللقاح لا يكفي للتصدي لمتحور دلتا، ولا بد من أخذ جرعتين لتحقق الحماية من مضاعفات التحور.

وأشار إلى أن متحور دلتا موجود بالمملكة، ونتابع عن كثب المتحورات كافة من خلال التسلسل الجيني، منوهاً أننا قد تجاوزنا مراحل مهمة في جائحة كورونا، وتجنبنا تكرار الموجات للمتحورات السابقة للفيروس.

وأوضح أن 60% من الحالات المصابة بالفيروس هم من الإناث، مهيباً بالجميع سرعة أخذ الجرعة الثانية؛ لسلامتهم وللوقاية من مضاعفات متحور دلتا.

وأضاف أنه فيما يخص مستجدات اللقاح في المملكة فقد وصل عدد جرعات لقاحات كورونا كوفيد-19 إلى31785117 جرعة معطاة، في كافة مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة والتي يتجاوز عددها الـ587 مركزاً.

وأوضح د. العبدالعالي أنه تم تسجيل 542 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (538525) حالة، من بينها (7063) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1356) حالة حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الأحد، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (523050) حالة بإضافة (1041) حالة تعافٍ جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (8412) حالة، بإضافة (13) حالة وفاة جديدة، رحمهم الله جميعاً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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