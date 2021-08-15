وزير خارجية بريطانيا يدعو «طالبان» لإنهاء العنف بعد دخولها العاصمة

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قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الأحد، إنه يشعر بقلق بالغ إزاء مستقبل أفغانستان، ودعا مسلحي حركة طالبان إلى إنهاء العنف بعد دخولهم العاصمة كابول.

وحسبما نقلته وكالة «رويترز»، كتب راب على «تويتر»: «أشارك وزير الخارجية قرشي القلق العميق على مستقبل أفغانستان»، في إشارة إلى وزير خارجية باكستان شاه محمود قرشي، وأضاف: «نتفق على أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفا موحدا في دعوة طالبان لإنهاء العنف وضرورة احترام حقوق الإنسان».

جدير بالذكر أن حركة «طالبان» أكدت، في وقت سابق من اليوم، أن مسلحيها دخلوا عددا من مناطق العاصمة كابول، وأعلنت في بيان صادر اليوم أنها أمرت مسلحيها بالبقاء عند أبواب كابول وعدم دخولها لتفادي العنف، في انتظار إطلاق عملية انتقال «سلمي» للسلطة في البلاد بحسب البيان.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة نقلت العاملين في سفارة الولايات المتحدة بأفغانستان إلى مطار كابول استعدادًا لإجلائهم بعد سيطرة الحركة عليها.

كان وزير الخارجية الأمريكي، قد قال في وقت سابق اليوم، إن أمريكا حققت الهدف الرئيسي من تواجدها العسكري في أفغانستان، ورفض المقارنة مع انسحاب الأمريكيين من هذا البلد وفيتنام. وشدد بلينكن على أن هدف تواجد الأمريكيين في أفغانستان كان يكمن في وقت الهجمات ضد الولايات المتحدة وإزالة خطر الإرهاب، قائلا إن واشنطن حققت هذا الهدف بنجاح لافتًا إلى أنه «لم يعد من مصلحة الأمريكيين ببساطة» البقاء في أفغانستان، قائلا: الوضع في كابول الآن «يختلف بشكل واضح عما كان في سايجون».

ورجح بلينكن أن حركة «طالبان» التي استولت على أفغانستان بأكملها تقريبا خلال فترة قصيرة كانت ستشن هجومها حتى لو لم تسحب الولايات المتحدة قواتها من البلاد، مضيفا: «حقيقة الأمر هي أن القوات الأفغانية لم تستطع الدفاع عن بلدها».وأكد الوزير أن الولايات المتحدة نقلت طاقم سفارتها إلى مطار كابل، مشيرا إلى أن واشنطن تتخذ إجراءات من أجل ضمان أمن دبلوماسييها.