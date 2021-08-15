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استمرار توافد المواطنين على مركز لقاح المسافرين بمركز قوص

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أعلن الدكتور راجي تاوضروس، مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا، أن فريق مكتب صحة قوص، والمخصص لاستقبال المواطنين الراغبين في السفر، يسعي في سبيل تذليل العقبات أمام المواطنين وتسهيل عملية حصولهم على اللقاح في سهولة ويسر.

استمرار توافد المسافرين للخارج على اللقاح ضد كورونا

وأضاف أن مراكز تلقي لقاح المسافرين بقنا تعمل من التاسعة صباحًا حتي التاسعة مساءً في كل من مكتب صحة قوص، ومكتب صحة قنا، ومكتب صحة نجع حمادي، حيث يقوم الفريق بمراجعة بيانات المواطنين وإعطائهم اللقاح ثم إعطائهم الشهادات المعتمدة.

استمرار توافد المسافرين للخارج على اللقاح ضد كورونا

المصرى اليوم

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