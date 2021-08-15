زراعة الشرقية تناقش تطوير مراكز تجميع الألبان بديرب نجم

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تفقد المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، اليوم الأحد، مراكز تجميع الألبان ومعالف الماشية ومزارع الانتاج الداجنة ،بقرية جميزة بنى عمرو التابعة لمركز ديرب نجم، يرافقه المهندس أحمد يوسف عبدالحميد، مدير إدارة الإنتاج الحيوانى، والمهندس صبرى فرحات مدير الإدارة الزراعية بديرب نجم، والدكتور محمود عبدالسلام أحمد مدير الإدارة البيطرية، ورؤساء أقسام الإنتاج الحيوانى والمتابعة بالإدارة الزراعية بديرب نجم.

وعقد وكيل وزارة الزراعة بالشرقية إجتماعا موسعا بحضور عدد من الأهالي، وذلك بمقر الإدارة الزراعية بديرب نجم، لمناقشة تطوير مراكز تجميع الألبان، وتقديم كافة الخدمات التي تساعد على عملية التطوير، وذلك للحفاظ على الألبان من التلوث والتلف، ونقلها إلى أماكن الاستهلاك في صورة نظيفة معقمة، وكذلك تم مناقشة طرق النهوض وتطوير معالف المعايشة ومزارع الانتاج الداجنى، وتقديم الإشراف الطبى لها من علاجات ولقاحات .

وقام وكيل الوزارة ومرافقيه بالمرور الميدانى على مراكز تجميع الألبان، وناقش مع أصحابها كيفية التطوير حسب مساحة مركز التجميع وكمية الألبان اليومية والأدوات اللازمة، كما تم زيارة مركز التجميع والتصنيع المطور ريماس لاند، ومركز تجميع أخر بقرية جميزة بنى عمرو، وكذلك المرور على أحد معالف الماشية للتعرف على المشكلات التي تواجههم والعمل على تذليلها، في إطار الحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية وتعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان، وذلك لتلبية إحتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية، لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.