فشل محاولات المصري لتجديد عقد عمر كمال عبد الواحد

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فشلت محاولات مسؤولي النادي المصري البورسعيدي، برئاسة سمير حلبية، في تجديد التعاقد مع عمرو كمال عبدالواحد، الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم، والذي ينتهي عقده في نهاية الموسم الجاري.

وعلمت «المصري اليوم» أن عدنان حلبية عقد جلسة في الساعات الماضية مع «عبدالواحد» لحسم أمر تجديد التعاقد معه، حيث تم عرض التجديد عليه مقابل حصوله على 4 ملايين جنيه في الموسم.

وباءت محاولات مسؤولي المصري في إقناع اللاعب بالتجديد بالفشل، حيث أبلغهم اللاعب بأن لديه عروضًا مغرية من ناديي الزمالك وبيراميدز، بالإضافة إلى وجود عرض من أحد الأندية السعودية.

وسوف يرسل الجهاز الفني للنادي البورسعيدي، بقيادة علي ماهر، اليوم الأحد، القائمة الإفريقية التي ستشارك في الكونفيدرالية في الموسم المقبل، بدون اسم «عبدالواحد».