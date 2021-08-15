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رئيس جامعة المنوفية يشهد الملتقى التوظيفي الأول لكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

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رئيس جامعة المنوفية يشهد الملتقى التوظيفي الأول لكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية رئيس جامعة المنوفية يشهد الملتقى التوظيفي الأول لكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

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شهد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، الملتقى التوظيفى الأول لكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وكان في استقباله الدكتورة هيام عياد عميد الكلية ولفيف من الطلاب.

في بداية الملتقى قام مبارك بافتتاح معرضا لمشروعات تخرج الطلاب لهذا العام الدراسى والذى ضم ٣٦ مشروعا في مختلف أقسام العلوم الطبية قسم الرعاية الطبية الحرجة والعاجلة، صيانة وتطوير الأجهزة الطبية، الطب الوقائي، الأشعة التشخيصية والعلاجية، قسم الإحصاء والتسجيل الطبي، تركيب الأسنان، التحاليل الطبية، واستمع لشرح مفصل من الطلاب لكل مشروع مشيدا بالأفكار المبدعة التي قدمها الطلاب وقاموا بتنفيذها والتى ستكون إضافة متميزة للحقل الطبى، معربا عن فخره واعتزازه بطلاب الكلية الملتزمين بأخلاقيات المهنة ومتقنين للمهارات التقنية المتخصصة.

وعقب تفقد مشروعات التخرج قام مبارك بافتتاح فعاليات ملتقى التوظيف بحضور المحاسب أكرم عبدالدايم أمين عام الجامعة والدكتورة هيام عياد عميد الكلية والدكتورة هاله شاهين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور وحيد سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وممثلى الشركات المشاركة في الملتقى وعددها ١٣ شركة من مختلف المجالات والتخصصات المتعلقة بالأجهزة الطبية.

ووجه مبارك شكره الخاص للطلاب لمجهوداتهم في تنفيذ مشروعات تخرج متميزة ومبتكرة، مؤكدا أنه سيتم عمل تقرير مجمع بها وارساله لجميع الجهات المختصة لتطبيقها، والوعد بتنظيم الملتقى القادم بمدرج الاحتفالات ليتسع المزيد من الطلاب، وممثلى الشركات وتقديم الدعم اللازم لتنفيذ مشروعات الطلاب، وعقد بروتوكولات تعاون مع الشركات لمساعدة الطلاب في تنفيذ مشروعاتهم وطرحها للسوق.

وأعربت الدكتورة هيام عياد عميد الكلية عن سعادتها بنجاح الملتقى بحضور ومشاركة رئيس الجامعة الذي حرص على التواجد بين الطلاب، واستعرضت أنشطة الكلية المختلفة واعتماد لائحتها الداخلية ٢٠٢٠، واستحداث قسمين جديدين في العام الدراسى القادم هما الرعاية التنفسية، والبصريات لتحقيق رؤية ورسالة الكلية لتخريج تكنولوجى صحى متميز لخدمة مختلف المؤسسات الصحية، وقادر على تطوير البحث العلمي وخدمة المجتمع بمهارات علمية وشخصية متقدمة.

وأكدت عميد الكلية أن الكلية شهدت في الفترة الأخيرة مزيدا من التطور سواء في البرامج التعليمية أو البنية التحتية والتجهيزات.

المصرى اليوم

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