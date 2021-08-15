قبل افتتاح مبارياته.. 5 أسباب تُبعد برشلونة عن التتويج بالدوري الإسباني

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انسحب عملاق الدوري الإسباني برشلونة بالفعل من نخبة الأندية الأوروبية، حيث يُعاني من انهيار مالي خلال المواسم القليلة الماضية. نجح الفريق الكتالوني في الفوز بلقب واحد فقط الموسم الماضي وكان قريبًا من الدوري الإسباني الموسم الماضي أيضًا.

لدى برشلونة العديد من المخاوف قبل مشواره في الدوري الإسباني.

مع وجود مجلس إدارة جديد، فإن المستقبل غير مؤكد بالنسبة لأتباع برشلونة. مشاكلهم لا تنتهي بنقص الألقاب ورحيل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي مؤخرًا إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

الكتالونيون لديهم وابل من المشاكل في الميدان وخارجه للتعامل معها. دون مزيد من اللغط، دعونا نتعمق في المخاوف المحتملة لبرشلونة قبل الموسم الجديد.

5 عدم جاهزية تير شتيجن:

يواجه مارك أندريه تير شتيجن، الحارس رقم 1 في برشلونة، مشاكل في التعامل مع ركبته منذ عدة مواسم حتى الآن. خضع الحارس الألماني لعملية جراحية وقائية بعد الخسارة 8-2 أمام بايرن ميونيخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019-20. ومع ذلك، لم تكن الجراحة كافية أبدًا حيث ظهر عدم ارتياح تير شتيجن في نهاية موسم 2020-21 أيضًا.

خضع حارس مرمى بوروسيا مونشنجلادباخ السابق الآن لعملية جراحية إضافية في الركبة وسيستغرق شهرين على الأقل لاستعادة لياقته الكاملة. عدم وجود تير شتيجن يضع برشلونة في موضع قلق.

لم يكن الألماني في أفضل مستوياته، حيث نجح في الحفاظ على نظافة شباكه خلال 11 مباراة فقط في الدوري الإسباني في 2020-21. والجدير بالذكر أن تير شتيجن كان لديه 16 و14 مباراة بشباك نظيفة في موسمي 2018-19 و2019-20 في الليجا على التوالي.

يأمل برشلونة الآن أن يتقدم نيتو ويُقدم مستويات جيدة بجانب اينياكي بينيا الحارس الثالث بالفريق. إن عودة تير شتيجن إلى الشكل واللياقة البدنية للمباريات المنتظمة أمر بالغ الأهمية لبرشلونة. خاصة وأن هناك تقارير تفيد بأن بينا يبحث عن ناد جديد من خلال وكيله خورخي مينديز.

إذا غادر الحارس الثالث، فسيكون برشلونة في حاجة ماسة للتعاقد مع حارس جديد ويأمل أن يتمكن تير شتيجن من استعادة أفضل مستوياته.

4- دفاع بلا خبرة:

مخاوف إصابة جيرارد بيكيه المعتادة، إلى جانب ضعف المردود الفني للمدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، لم تساعد برشلونة في كونه فريقًا يتمتع بالمرونة الدفاعية. تلقى الفريق الكتالوني أكبر عدد من الأهداف (38) بين الفرق الخمسة الأولى في الدوري الإسباني في الموسم الماضي.

واستقدم النادي لاعبين أمثال إريك جارسيا، وصعد رونالد أروجو وأوسكار مينجوزا على أمل حل مشكلة خط الدفاع.

تم ربط الثلاثي لحل الأزمة الدفاعية في برشلونة لكنهم يفتقرون أيضًا إلى الخبرة من حيث اللعب في الدوري الإسباني. يبلغ متوسط أعمارهم 21.33 ولم يتم استخدام أي منهم كخيار أول في مركز قلب الدفاع في أي نادٍ من الدرجة الأولى حتى الآن، بما في ذلك الدوري الإسباني.

يتمتع قلب الدفاع الجديد بالكثير من الإمكانات، لكن المباريات الحاسمة في دوري أبطال أوروبا ومباريات الدوري الإسباني ضد ريال مدريد وأتلتيكو مدريد ستثبت أنها تتطلب الكثير من المتطلبات.

يبقى أن نرى ما إذا كان المدافعون الشباب في برشلونة مستعدون للتحدي الذي ينتظرهم في موسم الدوري الإسباني الجديد.

3- إصابة أجويرو:

يتعين على سيرجيو أجويرو الانتظار حتى يخوض أول مباراة له مع برشلونة في الدوري الإسباني. وظل الأرجنتيني مستبعدًا لمدة 10 أسابيع بسبب إصابة في ربلة الساق.

رونالد كومان لديه فقط خيارات أنطوان جريزمان وممفيس ديباي ومارتن برايثوايت مقدمًا الآن. في حين أظهر دباي وعدًا كبيرًا منذ وصوله، لا يمكن قول الشيء نفسه عن جريزمان وبرايثوايت.

مع كفاح برشلونة من أجل رحيل جريزمان وبرايثوايت، قد ينتهي الأمر بالثنائي بالبقاء في كامب نو. يأمل عمالقة الدوري الإسباني أن يتمكنوا من المساهمة في نجاح الفريق، لكن الافتقار إلى مهاجم متقلب مثل أجويرو قد يضر الفريق في وقت مُبكر.

سجل أجويرو 184 هدفًا في 275 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز بقميص مانشستر سيتي وكان بمثابة التميمة المثالية لبرشلونة الذي يتطلع إليه بعد رحيل ميسي. لسوء حظ الفريق الكاتلوني، سيتعين على أجويرو الانتظار قبل أن يتمكن من محاولة إحداث فرق.

2- قيمة العلامة التجارية والتمويل يلقيان المزيد من الضرر:

ليس سرا أن برشلونة تعيش في مياه مضطربة فيما يتعلق بالشؤون المالية. لم يسمح الدوري الإسباني للنادي بالتعاقدات الجديدة ما لم يتمكن برشلونة من موازنة أموره المالية.

كان للكتالونيين فاتورة أجور أعلى من أمثال مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في عهد الرئيس السابق جوزيب ماريا بارتوميو. خفضت الإدارة الجديدة فاتورة الأجور إلى النصف تقريبًا من 671 مليون يورو إلى 347 مليون يورو، مع تخفيضها بمقدار 324 مليون يورو وهو الأكبر إلى حد بعيد في الدوري الإسباني.

ومع ذلك، لا تزال التخفيضات غير كافية لأن فاتورة الأجور الحالية لبرشلونة تجاوزت الحد الأقصى المنصوص عليه في رواتب الدوري الإسباني، مما أدى في النهاية إلى رحيل ليونيل ميسي.

سيكون لانتقال الأرجنتيني إلى باريس سان جيرمان تداعيات هائلة فيما يتعلق بالشؤون المالية لبرشلونة. من بيع القمصان إلى عائدات البث، من المتوقع أن يعاني كل شيء في أعقاب هذه الخطوة.

قد يعاني النادي أيضًا من انهيار هائل في اسم علامته التجارية، وحضور الملاعب في الدوري الإسباني، وتراجع فرص الرعاية المحتملة أيضًا.

علاوة على ذلك، سينجرف رعاة القمصان والشركاء في النهاية بعيدًا عن النادي لأن الساحر الصغير لن يرتديهم بعد الآن.

وبالتالي، قد يخسر برشلونة، كعلامة تجارية، ثروة على المدى الطويل وقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الظروف المالية السيئة بالفعل للنادي.

1- الفراغ الذي خلفه ميسي:

كان برشلونة مرادفًا لليونيل ميسي منذ أن خرج من لا ماسيا. الطفل من روزاريو كان وجه النادي داخل وخارج الملعب.

كان النجم الأرجنتيني دايمًا على موعد مع التألق، حيث سجل أهدافًا حاسمة وقلب العديد من المباريات رأساً على عقب في الدوري الإسباني. سواء كانت ركلات حرة أو أهداف فردية أو تمريرات حاسمة، فإن الفائز بالكرة الذهبية ستة مرات لديه كل شيء ليقدمه كلما احتاجه ناديه.

يشكل رحيل ليونيل ميسي ضغطًا مباشرًا على نقاط القوة الإجمالية لبرشلونة. عندما تصبح الأمور صعبة في الدوري الإسباني، لن يكون ميسي موجودًا بعد الآن ليبرز بتألقه الفردي وينقذ برشلونة.

أدى رحيل ميسي إلى ردود فعل عاطفية من اللاعبين والمشجعين، وهو فراغ لن يتمكن النادي أبدًا من ملؤه لعقود.