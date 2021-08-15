جامعة طنطا: الكشف على 1061 مواطنًا في قافلة طبية دعمًا لـ«حياة كريمة»

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نظمت جامعة طنطا، اليوم الأحد، قافلة طبية بقرية كفر الجنيدي التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية دعمًا للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، استمرار توجيه القوافل الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع مراكز محافظة الغربية بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة، انطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية.

وقال الدكتور عماد عتمان، ‏نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ‏إن القافلة الطبية لجامعة طنطا بقرية كفر الجنيدي شهدت اليوم إقبالا كبيرًا من الأهالي، حيث تم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لـ1061 حالة من أهالي القرية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية.

وصرحت الدكتورة سحر هزاع وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأنه تم تحويل 12 حالة إلى مستشفى الجامعة لاستكمال العلاج في تخصصات المخ والأعصاب والعمود الفقري والقلب والرمد والجلدية.