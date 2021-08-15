أخبار عاجلة

وزارة الإسكان تجدد التحذير بشأن التلاعب بتغيير نشاط الوحدات: يُمنع بيعها أو تأجيرها (فيديو) -
الجيزة: تركيب الوصلات المنزلية بمحطة الصرف الصحي بأوسيم -
«زي النهاردة» وفاة رائد الفضاء «أرمسترونج» 25 أغسطس 2012 -
جنش: «لاعبو الزمالك على قلب رجل واحد.. وفيه ناس موجهة ضدي» -
«زي النهارده» وفاة الأديب الرائد محمود تيمور 25 أغسطس 1973 -
«زى النهارده» وفاة الفيلسوف الألمانى نيتشه 25 أغسطس 1900 -
جهود مكثفة للبحث عن جثة شاب غارق في كفر الشيخ -
تنظيم فعاليات «أنت أقوي من المخدرات» لتوعية السائقين والمواطنين بالهرم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

جامعة طنطا تعتمد القائمة المبدئية للمرشحين لمنصب عميد كلية التربية

Print
جامعة طنطا تعتمد القائمة المبدئية للمرشحين لمنصب عميد كلية التربية جامعة طنطا تعتمد القائمة المبدئية للمرشحين لمنصب عميد كلية التربية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، الأحد، عن القائمة المبدئية للمتقدمين لشغل منصب عميد كلية التربية، وذلك وفقا للجدول الزمني لاختيار القيادات الجامعية لشغل المنصب.

وأشار رئيس جامعة طنطا، في بيان الأحد، إلى أن القائمة المبدئية للمرشحين لكلية التربية ضمت الدكتور ‏أحمد محمد الحسينى هلال، الأستاذ بقسم الصحة النفسية ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب والقائم بأعباء ومهام عميد الكلية.

وأوضح رئيس الجامعة أنه وفقاً للجدول الزمني للترشح تم تخصيص غدًا الاثنين حتى يوم الثلاثاء الموافق 2021/8/17 لتلقي الطعون ليتم فحصها وإعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الأربعاء الموافق 2021/8/18، في حين يتم فحص الملفات وإجراء المقابلات الشخصية وإعداد التقرير النهائي يوم الثلاثاء الموافق 2021/8/24.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزارة الإسكان تجدد التحذير بشأن التلاعب بتغيير نشاط الوحدات: يُمنع بيعها أو تأجيرها (فيديو)

وزارة الإسكان تجدد التحذير بشأن التلاعب بتغيير نشاط الوحدات: يُمنع بيعها أو تأجيرها (فيديو)

الجيزة: تركيب الوصلات المنزلية بمحطة الصرف الصحي بأوسيم

الجيزة: تركيب الوصلات المنزلية بمحطة الصرف الصحي بأوسيم

«زي النهاردة» وفاة رائد الفضاء «أرمسترونج» 25 أغسطس 2012

«زي النهاردة» وفاة رائد الفضاء «أرمسترونج» 25 أغسطس 2012

جنش: «لاعبو الزمالك على قلب رجل واحد.. وفيه ناس موجهة ضدي»

جنش: «لاعبو الزمالك على قلب رجل واحد.. وفيه ناس موجهة ضدي»