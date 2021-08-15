محافظ المنوفية يستجيب لشكوي عمال منظومة النظافة ويوافق على صرف مستحقاتهم

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وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، علي صرف مستحقات العاملين بمنظومة النظافة بمركز ومدينة الشهداء عن الحد الأدنى للأربعة أشهر الأخيرة وذلك ضمانا لحقوقهم وحرصا علي تحقيق الاستقرار الاجتماعي.

جاء ذلك خلال جولته اليوم الأحد بمدينة الشهداء، حيث التقي أحد عمال منظومة النظافة والذي تضرر من عدم صرف مستحقات العاملين بالمنظومة الحد الادني عن الأربعة أشهر الأخيرة.

ووجه محافظ المنوفية السكرتير العام ببحث الشكوي واتخاذ إجراءات عاجلة لصرف مستحقاتهم وفقا للقانون ، وعلي الفور قام اللواء علاء رشاد السكرتير العام بالتواصل للتحقق من صحة الشكوي وتم عرض مذكرة فورا علي محافظ المنوفية لصرف مستحقاتهم من صندوق الخدمات والتنمية بالمحافظة حفاظا عليهم.