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وست هام ينتزع فوزًا مثيرًا من نيوكاسل برباعية في الدوري الإنجليزي

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وست هام ينتزع فوزًا مثيرًا من نيوكاسل برباعية في الدوري الإنجليزي وست هام ينتزع فوزًا مثيرًا من نيوكاسل برباعية في الدوري الإنجليزي

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انتزع وست هام يونايتد فوزا مستحقا من ملعب مضيفه نيوكاسل يونايتد، بعدما تغلب عليه 4- 2 اليوم الأحد في مستهل مباريات الفريقين بالموسم الجديد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبادر نيوكاسل بافتتاح التسجيل مبكرا عبر لاعبه كاليوم ويلسون في الدقيقة الخامسة، لكن آرون كريسويل سرعان ما أدرك التعادل لويستهام في الدقيقة 18. وأعاد جايكوب ميرفي التقدم لنيوكاسل من جديد، بعدما أحرز الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 40.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أحرز النجم الجزائري سعيد بن رحمة هدف التعادل لوست هام في الدقيقة 53، ثم أضاف زميله توماس سوشيك الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 63، من متابعة لركلة جزاء أهدرها زميله ميكائيل أنطونيو، الذي سرعان ما عوض ركلة الجزاء التي أضاعها بإحرازه الهدف الرابع للفريق الملقب بـ(المطارق) في الدقيقة 66.

المصرى اليوم

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