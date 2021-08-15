وزارة الرياضة ومجلس التنمية المتكاملة يختتمان احتفال الشباب العربي باليوم العالمي للشباب

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اختتمت وزارة الشباب والرياضة (الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية) احتفالية الشباب العربي باليوم العالمي للشباب، والتي أقيمت تحت شعار«تمكين الشباب العربي نحو التحرك الإيجابي»، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، وتحت رعاية جامعة الدول العربية.

وفي كلمتها، التي ألقتها نيابةً عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، أكدت نجوي صلاح رئيس الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية ان وزارة الشباب والرياضة تقدم كافة أشكال الدعم للشباب المصري والعربي، وتعمل على تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات المحلية والدولية لخدمة الشباب في كافة ارجاء الوطن العربي.

ووجهت رئيس الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية الدعوة للوفود العربية للمشاركة في سفينة النيل والتي تقام فعالياتها في شهر اكتوبر المقبل، مشيرةً إلى أن وزير الشباب والرياضة يُثمن دور منظمات المجتمع المدني ويوجه بضرورة ايجاد شراكات مع تلك المنظمات للعمل جنباً إلى جنب مع الوزارة لتطوير الأنشطة والبرامج التي تُنفذ لخدمة الشباب المصري والعربي، وتُسهم في ترسيخ القيم والمبادئ بين الشباب العربي لخدمة اوطانهم بصورة تعكس دورهم المتميز في بناء الاوطان، وتأكيداً على الدور الريادي الذي تبذله القيادة السياسية نحو توحيد الصف العربي.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة مشيرة أبوغالي مؤسس ورئيس مجلس ادارة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة عن سعاتها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بيت الشباب العربي والمصري، موجهةً الشكر لوزير الشباب والرياضة على تبني كافة المبادرات الهادفة لخدمة الشباب والعمل على تذليل كافة العقبات امام الشباب ليصبح اكثر تأثيراً وعطاءً لأوطانهم، وتعزيزاً لمبادئ المواطنة والتنمية والسلام.



أشادت «أبوغالي» بمبادرة «حياة كريمة» والتي اطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لخدمة الفئة الأكثر احتياجاً بالقري المصرية، مشيرةً إلى اختيارها كأكثر وأكبر مبادرة إنسانية وتنموية في الوطن العربي، وتم تكريمها بحفل الافتتاح والذي أقيم بحضور وزير الشباب والرياضة.



وشهد حفل الختام تقديم فقرات غنائية لأوركسترا وزارة الشباب والرياضة تحت قيادة المايسترو دكتور مصطفي العجيمي، حيث قدمت المطربة سحر سليمان أغنية «وصفولي الصبر»، وقدم المطرب أحمد عبدالعزيز أغنية «أبعاد كنتم ولا قريبين»، بينما قدم المطرب كريم هاشم اغنية «وحياتك ياحبيبي»، فيما قدم المطرب محمد عادل أغنية «علي دلعونة» تراث فلسطيني، واختتمت المطربة الشابه فيروز حسن الفقرة الغنائية بتقديم «ميدلي فيروز».



شهد الحفل الختامي تكريم لجنة تحكيم جائزة التميز للشباب العربي، وتكريم اصحاب التجارب الملهمة، كما تم تكريم رواد العمل العربي المشترك، وتكريم المبادرات الوطنية، واختتم الحفل بتكريم الوفود العربية المشاركة، وخلال الحفل تم استعراض بيان الشباب العربي، والذي القاه نيابة عن الوفود المشاركة بلال الصمادي من المملكة الاردنية الهاشمية.