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وزير الرياضة يكرم مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات …ويطلع علي مهام المنظمة الفترة المقبلة

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وزير الرياضة يكرم مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات …ويطلع علي مهام المنظمة الفترة المقبلة وزير الرياضة يكرم مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات …ويطلع علي مهام المنظمة الفترة المقبلة

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كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات «النادو»، برئاسة الدكتور حازم خميس؛ تقديراً للدور الملموس الذي قدمته المنظمة على مستوي المنظومة الرياضية والبطولات الدولية التي استضافتها خلال الفترة الماضية، وتحفيزاً للمجلس لمزيد من الانجازات الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الشباب والرياضة ،اليوم الأحد بديوان الوزارة؛ لمناقشة خطة عمل المنظمة، والاطلاع على أبرز ما تم تقديمه الفترة الماضية.

طالب الدكتور أشرف صبحي من مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات التوسع في تنفيذ دورات تدريبية متخصصة لتوعية النشء والشباب بخطورة المنشطات وكيفية تجنبها، وتشكيل لجنة انضباط لمساءلة المقصرين من المدربين عند ثبوت حالات منشطات بين اللاعبين، مشيراً أن الوزارة حريصة على تقديم كامل الدعم للنادو لدوره الملموس على مستوي المنظومة الرياضية.

واطلع الوزير على أبرز المهام التي أنجزها مجلس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، والخطوات الإجرائية التي تم اتخاذها مع المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات «الوادا» لاعتماد المعمل المصري.

كما تم مراجعة ما طرحه مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بشأن النظام الأساسي للنادو، وأوجه الدعم المقدم من الوزارة للمنظمة، والمهام والاختصاصات الموكلة للجان التي تتضمنها المنظمة، وأهدافها التي تسعى إلى تنفيذها وفق أحكام العمل بالوكالة الدولية لمكافحة المنشطات الوادا.

من جانبه، أشاد الدكتور حازم خميس بالدعم والمساندة الكبيرة التي يقدمها وزير الشباب والرياضة للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بالشكل الذي يساهم بصورة كبيرة في قيام المجلس بالأداء الأمثل في تنفيذ مهامه دون أية عوائق، لافتاً إلى أن الخطوات الفعلية المتخذة على صعيد الاعتماد الدولي للمعمل المصري لمكافحة المنشطات تُجري وفق ما تم التخطيط له تمهيداً للحصول على الاعتماد الدولي للمعمل في الفترة القريبة المقبلة.

المصرى اليوم

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