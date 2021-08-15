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وزارة الإسكان تجدد التحذير بشأن التلاعب بتغيير نشاط الوحدات: يُمنع بيعها أو تأجيرها (فيديو)
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 04:14 صباحاً
الجيزة: تركيب الوصلات المنزلية بمحطة الصرف الصحي بأوسيم
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:46 صباحاً
«زي النهاردة» وفاة رائد الفضاء «أرمسترونج» 25 أغسطس 2012
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:46 صباحاً
جنش: «لاعبو الزمالك على قلب رجل واحد.. وفيه ناس موجهة ضدي»
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:32 صباحاً
«زي النهارده» وفاة الأديب الرائد محمود تيمور 25 أغسطس 1973
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:32 صباحاً
«زى النهارده» وفاة الفيلسوف الألمانى نيتشه 25 أغسطس 1900
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:32 صباحاً
«زي النهارده» بداية الحرب الصليبية السابعة 25 أغسطس 1248
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:18 صباحاً
«زي النهارده» إعدام «نافع داوود» القيادى في ثورة الشواف في العراق 25 أغسطس 1959
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:18 صباحاً
جهود مكثفة للبحث عن جثة شاب غارق في كفر الشيخ
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:04 صباحاً
تنظيم فعاليات «أنت أقوي من المخدرات» لتوعية السائقين والمواطنين بالهرم
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 03:04 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
مظاهرة لأفغان مقيمين في طهران احتجاجا على سقوط بلادهم في قبضة "طالبان"
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 15 أغسطس 2021 05:15 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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