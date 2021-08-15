«ريال مدريد» ينفى رغبته فى المشاركة بالدورى الإنجليزى

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رد نادى ريال مدريد الإسبانى بشكل رسمى على الأخبار التى نُشرت خلال الساعات الماضية، بشأن رغبته فى الرحيل عن الدورى الإسبانى والمشاركة فى الدورى الإنجليزى.

وكانت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أكدت رغبة النادى الملكى فى الرحيل عن الدورى الإسبانى بسبب هجوم تيباس المستمر على إدارة فلورنتينو بيريز.

وأصدر نادى ريال مدريد بيانًا رسميًا، أكد من خلاله التزامه بالمشاركة فى الدورى الإسبانى وعدم تفكيره فى مغادرة البطولة والبحث عن دورى آخر بسبب هجوم تيباس.

وجاء بيان ريال مدريد الرسمى كالتالى: «بالنظر إلى المعلومات التى نشرتها اليوم صحيفة (موندو ديبورتيفو) والتى تقول إن نادينا درس الانتقال من الليجا إلى الدورى الإنجليزى، يريد ريال مدريد أن يوضح أنها خاطئة تمامًا، فضلًا عن كونها سخيفة ومستحيلة وأنها تنوى فقط إزعاج نادينا».

وكان تيباس، رئيس رابطة الدورى الإسبانى، قد هاجم فلورنتينو بيريز فى تصريحات عنيفة بسبب رفضه عقد البث المقدم من CVC وتمسكه باستمرار مشروع دورى السوبر الأوروبى.

وفى سياق آخر، هدد مسؤولو فريق باريس سان جيرمان الفرنسى بالتحرك قضائيًا ضد نادى ريال مدريد، بسبب مفاوضاته مع النجم الفرنسى كيليان مبابى، جناح الفريق، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ويسعى فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، لحسم صفقة التعاقد مع كيليان مبابى هذا الصيف، حيث تقدم بعرض قيمته 120 مليون يورو لحسم الصفقة، بخلاف إنهائه الشروط الشخصية مع النجم الفرنسى.

وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن النادى الملكى تواصل بشكل رسمى مع وكلاء كيليان مبابى، من أجل التفاوض على ضمه إلى صفوف الملكى هذا الصيف، حال عدم تجديد عقده المنتهى فى يونيو 2022. وأضافت الصحيفة أن إدارة باريس سان جيرمان تواصلت مع مسؤولى ريال مدريد وأبلغتهم بأن التحرك لضم كيليان مبابى غير قانونى، من أجل إيقاف التفاوض مع وكلائه خلال الوقت الحالى.

وقالت إن إدارة باريس سان جيرمان هددت ريال مدريد باللجوء للقضاء بسبب التفاوض غير القانونى مع كيليان مبابى، مضيفة أن مسؤولى باريس سان جيرمان أكدوا أن كيليان مستمر مع الفريق بنسبة 100% الموسم المقبل ولن يرحل عن الفريق الصيف الجارى.

وفى السياق ذاته، أعطى الإيطالى كارلو أنشيلوتى، المدير الفنى للميرنجى، لإدارة النادى الضوء الأخضر لرحيل لاعب خط الوسط النرويجى، مارتين أوديجارد، فى الصيف الجارى. وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن كارلو أنشيلوتى، المدير الفنى لريال مدريد، أعطى الضوء الأخضر لإدارة النادى لرحيل أوديجارد، فى الميركاتو الصيفى الجارى، لعدم قناعته بإمكانيات اللاعب الفنية. وأكدت الصحيفة أن أنشيلوتى غير مقتنع بقدرات اللاعب بعد رؤيته فى التدريبات الجماعية استعدادًا للموسم الجديد، موضحة أن اللاعب النرويجى يقترب من الرحيل لأرسنال.