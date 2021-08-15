اتحاد الكرة يقرر نقل مباراة الجونة وسموحة الي الاسكندرية

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قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة القدم اقامة مباراة سموحة والجونة ضمن الجولة 32 لمسابقة الدوري الممتاز في التاسعة مساء السبت 21 أغسطس الحالي بستاد الأسكندرية بدلا من اقامتها الخميس 19 أغسطس.

وكان سموحة حقق الفوز على فريق طلائع الجيش، ضمن مباريات الجولة الماضية برباعية مقابل هدفين، بينما الجونة سيواجه بيراميدز في مباراة صعبة.

يذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 70 نقطة بعد الفوز على الإسماعيلي بهدفين مقابل لا شيء، بينما الأهلي في المركز الثاني، برصيد 68 نقطة.