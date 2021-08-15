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منطقة شمال سيناء تعلن عن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية بالمحافظة

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منطقة شمال سيناء تعلن عن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية بالمحافظة منطقة شمال سيناء تعلن عن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية بالمحافظة

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أعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية، اليوم، عن أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية علي مستوي المحافظة للعام الدراسي 2021-2020.

وأكد الشيخ محسن أبو القاسم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، أن الخمسة الأوائل بالقسم العلمي هم كلا من، الأول، محمد جمال عبد العاطي من معهد العريش الأزهري بنسبة نجاح بلغت 98.46‎%، والثانية عائشة إبراهيم على بدير، من معهد فتيات ضاحية السلام بالريسة بنسبة نجاح بلغت 97.08‎% ، والثالثة، ضحى رسمي محمود، من معهد فتيات رابعة بنسبة نجاح بلغت 96.46‎%، والرابع، يوسف ناصر عبد الفتاح ، من معهد العريش الأزهري بنسبة نجاح بلغت 96.15‎%، والخامس، أحمد عبد الفتاح احمد، من معهد العريش الأزهري بنسبة نجاح بلغت 95.85‎%..

وأضاف أبو القاسم أن الخمسة الأوائل بالقسم الأدبي هم كلا من، الأولي، دعاء هلال محمد محمود، من معهد فتيات ضاحية السلام بالريسة، بنسبة نجاح بلغت 88.10‎%، والثانية ، وداد هاني محمد محمود، من معهد فتيات ضاحية السلام بالريسة، بنسبة نجاح بلغت 87.46‎‎%، والثالث محمد فتحي احمد حسين، من معهد ، بنسبة نجاح بلغت 86.98‎%، والرابعة، أسماء منصور إبراهيم، من معهد فتيات رابعة ، بنسبة نجاح بلغت 86.83‎%، والخامسة، سلسبيل أكرم محمد سلامه، من معهد فتيات بئر العبد بنسبة نجاح بلغت 86.67‎%.

وقدم رئيس الإدارة التهنئة للأوائل، لافتًا إلي تكريمهم خلال احتفال المحافظة بتكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية بحضور الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء وقيادات المنطقة الأزهرية.

المصرى اليوم

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