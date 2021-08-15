محافظ الشرقية يستجيب لأهالي قرى أولاد صقر ويوجه بالدفع بسيارات مياه الشرب

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أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الأحد، بدوي الشحات، رئيس مركز ومدينة أولاد صقر، بالتنسيق مع المهندس عبدالشافي عبدالعزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بتجهيز وإرسال سيارات محملة بمياه نظيفة صالحة للشرب وتوزيعها بالمجان على أهالي عزب «البحاروة ،غازى، البارية» التابعة للوحدة المحلية ببني حسن بنطاق مركز أولاد صقر، لحل مشكلة ضعف وصول المياه إليهم.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم لمتابعة أعمال إنشاء عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق مركزى أولاد صقر والحسينية، لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقاً للجدول الزمني المحدد، للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعلي الفور، قام رئيس مدينة أولاد صقر، بالتنسيق مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بتجهيز وتوجيه 6 سيارات محملة بمياه شرب نظيفة وتوزيعها بالمجان على أهالي العزب التابعة للوحدة المحلية ببني حسن، والمتضررين من ضعف مياه الشرب وإنقطاعها لفترات طويلة.

وأوضح رئيس المدينة أنه يتم وصول مياه الشرب يومين في الأسبوع بنظام المناوبة لعزب «البحاروة ،.غازى، البارية»، ويتم الدفع بسيارات محملة بمياه الشرب يومين آخرين في الأسبوع، لافتاً إلى أن شركة مياه الشرب ستقوم بالبدء في إجراء تعديلات في خطوط ووصلات المياه المؤديهة إلى تلك العزب المتضررة لحل مشكلة ضعف وصول المياه.

وأعرب الأهالي عن سعادتهم البالغة لاستجابة محافظ الشرقية لهم، وإصداره تعليمات لرئيس المركز بسرعة حل المشكلة وتوفير حلول بديلة لحين عودة المياه للمنازل المتضررة.