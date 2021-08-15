«السياحة»: التفتيش على فنادق شرم الشيخ لتطبيق ضوابط «التصنيف العالمى»

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طالب أعضاء جمعية نشاط السفارى الجبلى بالبحر الأحمر، الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، بإلغاء قراره بشأن ضم نشاط سياحة السفارى إلى غرفة شركات السياحة، وأقاموا 17 دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى لإلغاء القرار وإلزام الوزارة بإنشاء غرفة مستقلة بالنشاط، أسوة بغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية.

وقال صابر عودة، رئيس جمعية السفارى: «نشاط سياحة السفارى فى صحراء البحر الأحمر يعد نشاطا مستقلا ويضم استثمارات تجذب آلاف السائحين من مختلف الجنسيات للمشاركة فى الرحلات».

التفتيش على فنادق شرم الشيخ لتطبيق ضوابط التصنيف العالمى

وأوضح «عودة» أن هذا النشاط يحق له إنشاء غرفة مستقلة تصدر التراخيص الخاصة به، نظرا لأنه يعد أحد الأنشطة السياحية الرئيسية بالمحافظة، مطالبا بإنشاء كيان خاص لسياحة السفارى، تحت مسمى «غرفة شركات السفارى الجبلى»، لإعداد الاستراتيجيات وحل مشاكل القطاع والسعى لزيادة حجم الاستثمارات.

التفتيش على فنادق شرم الشيخ لتطبيق ضوابط التصنيف العالمى

كان الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، قد أعلن ضم نشاط سياحة «السفارى الجبلى»، (يشمل الدراجات النارية وذات الدفع الرباعى ودراجات السباق الصغيرة ذات المحركات ثنائية الأشواط، ودراجات الباجى ثنائية ورباعية الأشواط)، إلى انشطة الوزارة، والإشراف عليها من خلال غرفة شركات السياحة. وناشدت وزارة السياحة ممارسى هذا النشاط توفيق أوضاعهم، وفق قرارها.

رحلات السفارى بالبحر الأحمر

بدأت لجان التفتيش بوزارة السياحة متابعة مدى تطبيق المنشآت الفندقية، بجنوب سيناء، مواصفات HC العالمية، الخاصة بمستوى الخدمة والاشتراطات الصحية والانشائية لتطبيق ضوابط «التصنيف العالمى».

وتتولى اللجان، بإشراف عبد الفتاح العاصى، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون المنشآت والأنشطة السياحية، المرور على فنادق شرم الشيخ، وإعداد تقارير لتلافى سلبيات، قد يتوقف عليها تغيير مستوى نجومية الفندق، بهدف رفع كفاءة الخدمة وتطبيق المعايير الدولية الخاصة بالإقامة والأغذية والمشروبات، والاشتراطات الصحية.

ومن المنتظر انتهاء اللجان من المرور على ٢٠٠ منشأة، بنهاية الشهر الجارى، (مرحلة ثانية)، عقب متابعة ٢٥٤ فندقًا بمحافظة البحر الأحمر.

وتم إقرار تصنيف HC، بالاشتراك مع منظمة السياحة العالمية، بهدف الوصول بتصنيف الفنادق المصرية إلى نظيرتها فى العالم، لإدراج كل منشأة بمستواها الحالى، على الدرجة العالمية المناسبة لها، والمقرر على أساسه وضع الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة، مع التطبيق، رسميًّا، ابتداءً من شهر نوفمبر المقبل، وفقًا للقرار الوزارى الصادر فى إبريل الماضى.

السياحة بالبحر الأحمر

ومن المقرر إخطار الفنادق بالملاحظات وإعداد تقرير مفصل للدكتور خالد العنانى، وزير السياحة، بأعمال التفتيش، وإخطار مسؤولى الفنادق، أنه حال حصول الفندق على درجة لا تؤهله للاحتفاظ بدرجة النجومية المصنف عليها، سوف يمنح فرصة لتلافى ملاحظات التقييم، وحال زيادة الملاحظات، يصدر قرار بنزوله درجة أو درجتين، موضحًا أن التقييم يخضع لمقاييس عالمية. ويتوقف احتفاظ الفنادق بتصنيفها الحالى على عدد النقاط، التى سوف تحصل عليها وفقًا لضوابط التصنيف الجديد.

السياحة بالبحر الأحمر

كانت اللجان الفنية بوزارة السياحة انتهت من مراجعة ٢٥٤ فندقا وقرية سياحية بالبحر الأحمر، لتطبيق ضوابط التصنيف الجديد HC للفنادق، فئة 4 و5 نجوم، المقرر تطبيقه، بداية شهر نوفمبر المقبل، بهدف الوصول بمستوى الفنادق إلى المستوى العالمى، وفقًا للضوابط الجديدة، للارتقاء بمستوى الفنادق.

السياحة بالبحر الأحمر

ويلزم النظام الجديد المنشآت الفندقية بتوفيق أوضاعها، بما يتفق ومعايير التصنيف الجديدة، وإدراج كل منشأة بمستواها الحالى، على الدرجة العالمية المناسبة.

التفتيش على فنادق شرم الشيخ لتطبيق ضوابط التصنيف العالمى

وحددت اللجان الخدمات المقدمة بالفنادق وشددت على ضرورة الالتزام بحماية البيئة واستخدام التكنولوجيا وعدد المطاعم ومساحات الغرف، وتولت التفتيش على سكن العاملين، وطالبت بأن يكون مكيفًا ويحتوى على واى فاى، وتابعت مساحة الغرف ومدى توافر حمام بها من عدمه، خاصة الفنادق الـ 5 نجوم، ومدى توافر أماكن خضراء، وشددت على جودة الطعام وغيرها من المعايير العالمية.