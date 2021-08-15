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«الثقافة»: تنظيم مهرجان للفنون الشعبية بالطور وتأسيس فرقة متخصصة للأطفال بجنوب سيناء

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«الثقافة»: تنظيم مهرجان للفنون الشعبية بالطور وتأسيس فرقة متخصصة للأطفال بجنوب سيناء «الثقافة»: تنظيم مهرجان للفنون الشعبية بالطور وتأسيس فرقة متخصصة للأطفال بجنوب سيناء

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استقبلت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الأحد، لمناقشة تنفيذ عدد من المشروعات الإبداعية بالمحافظة بحضور المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وخلال اللقاء، اطلعت وزيرة الثقافة على مراحل تطوير المسرح المفتوح بمدينة الطور لرفع كفاءته وتنظيم الممرات والمداخل والمخارج والإضاءة والتجهيزات الفنية، ووجهت بضرورة العمل على تنظيم المهرجان القومي الأول للفنون الشعبية بمدينة الطور بمشاركة جميع الفرق المتخصصة في ، إلى جانب العمل على تأسيس فرقة للفنون الشعبية بجنوب سيناء وتكوين فرقة التلقائيين للأطفال وأخرى للفنون الشعبية للأطفال ضمن خطط صون الهوية وحفظ التراث السيناوي، إلى جانب تنفيذ مشروع «ابدأ حلمك» لإعداد الممثل المسرحي الشامل، وكذلك تنفيذ مشروع السينما بين إيديك لاكتشاف ودعم الموهوبين من أبناء سيناء في مجال فنون السينما.

من جانبه، أكد محافظ جنوب سيناء تقديمه كل أوجه الدعم اللازمة لتنفيذ مشروعات وزارة الثقافة الإبداعية بالمحافظة، بما يتواكب مع خطط التنمية الشاملة، مشيرا إلى العمل على تجهيز المنطقة المحيطة بمسرح الطور، تمهيدا لانضمامه إلى منظومة التنوير في جنوب سيناء.

المصرى اليوم

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