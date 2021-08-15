النصر للإسكان والتعمير: النجاح متوفر في القطاع الحكومى.. والتطوير العقارى صناعة ثقيلة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد عبدالمقصود الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة النصر للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير في أن أهم أهدافنا الاستراتيجية في الشركة خلال الفترة الحالية هو التحول الرقمى والتكنولوجي، وهذا التحول يحتاج إلى بنية تكنولوجية عالية الجودة وكذلك نوعية خاصة من الموظفين حتى تسير الشركة وفق الأسس الحديثة ولن يحدث تطوير في أي مشروع إذا لم نبذل جهدا كبيرا على أساس هذا التطوير لان العنصر البشرى هو أصل التنمية الحقيقية.

أوضح ان الشركة استطاعت تحول الأماكن التي في المقطم إلى مناطق مبهرة وشكل جمالى ومشروع حضارى ويكون قيمة مضافة، فنحن لدينا ارتفاعات في الأرض أعلى من برج القاهرة وهذا يكون له فكر خاص به.. كما ان القطاع الحكومى لديه أصول وإمكانيات وهناك دولة خلفه كداعم رئيسى وبالتالى إذا وُجد الفكر الاحترافى سيتحقق النجاح الساحق فالمهم هو استغلال الموارد فلا يوجد قطاع سينافس الدولة وهذا ما نراه في مصر الان فالقيادة السياسية حققت انجازات ضخمة فما نراه من بنية تحتية في كافة المجالات خاصة في الطرق لأنها هي شرايين التنمية الحقيقية وبصدق الإنجازات تتم في كافة القطاعات من كهرباء وماء وصرف وصحة وتعليم وتطوير عشوائيات.

اضاف لدينا ثلاث مشروعات كبرى منها مشروع كمباوند كالما وهو كمباوند سكنى في حدائق أكتوبر وثلاثة كمباوند فيلات فقط في التجمع الخامس.

اكد ان العميل يثق في القطاع العام لأنه يؤمن أن أمواله مضمونة من الدولة بالاضافة إلى اننا نعمل على أن المنتج الذي يخرج من الشركة يكون متميز ومدروس وبالتالى يصبح لدينا ميزتين الثقة والمنتج الجيد.

و اضاف عبدالمقصود ان مبيعات الشركة المتوقعة بنهاية 2021 تصل إلى 1.6 مليار جنيه من خلال شقين، الأول حصيلة المشاركات التي ابرمتها الشركة بقيمة مليار جنيه، ومبيعات داخلية تبلغ 300 مليون جنيه، بالاضافة إلى 300 مليون جنيه حصيلة متوقعة من مزادين تعتزم الشركة اجراءهم خلال الشهر الجارى.. كما قامت الشركة خلال العام المالى الجارى باجراء زيادة لرأسمالها المدفوع ليصل إلى 250 مليون جنيه مقابل 150 مليون جنيه، بالاضافة إلى زيادة رأس المال المرخص إلى 500 مليون جنيه.

وتمتلك «النصر للاسكان» محفظة أراض تبلغ 3.5 مليون متر مربع، تستثمر الشركة نحو مليون ونصف متر مربع بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتوقع عبدالمقصود ان ترتفع ايرادات الشركة خلال 6 سنوات ما بين 10 ــ 12 مليار جنيه من جميع مصادر الدخل، تسعى إلى اعادة استغلالها في التعاقد على شراء اراض جديدة في عدة مناطق متنوعة منها العاصمة الادارية والساحل الشمالى والعين السخنة.